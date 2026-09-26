Hollywoodzki gwiazdor przeszedł radykalną metamorfozę. Zaskoczy fanów w nowym filmie

"Madden": nowy film Prime Video. Nicolas Cage w roli legendarnego trenera

Fabuła filmu "Madden" skupi się na życiu Johna Maddena, legendarnego trenera i nauczyciela strategii futbolowych. Osiągnął szczyt w swoim zawodzie, gdy w 1976 roku prowadzona przez niego drużyna Raiders zwyciężyła podczas Super Bowl. W późniejszym czasie rozpoczął współpracę ze studiem gier EA Sports, pomagając w projektowaniu ruchów cyfrowych graczy. Z czasem został także nieocenionym komentatorem futbolu amerykańskiego.

Za reżyserię filmu odpowiada nominowany do Oscara David O. Russell ("Poradnik pozytywnego myślenia"). W tytułowej roli zobaczymy Nicolasa Cage'a, a rolę Ala Davisa, najlepszego przyjaciela Maddena, zagra Christian Bale. W obsadzie znaleźli się również Kathryn Hahn, Sienna Miller, John Mulaney oraz Shane Gillis.

"Madden": zaskakująca przemiana Nicolasa Cage'a

Od dłuższego czasu po sieci krążą pierwsze zdjęcia i zwiastun nadchodzącej produkcji. Szczególne emocje wywołuje odmieniony wizerunek Nicolasa Cage'a i fakt, że jest wręcz nie do rozpoznania. To może być jedna z najbardziej radykalnych metamorfoz w karierze aktora.

Nicolas Cage jako John Madden Prime Video Prime Video

Film "Madden" trafi na platformę Prime Video 18 listopada 2026 roku.

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