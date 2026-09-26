Hollywoodzki gwiazdor przeszedł radykalną metamorfozę. Zaskoczy fanów w nowym filmie

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Nicolas Cage od lat zachwyca światową publiczność, a jego nieoczywiste role w takich tytułach jak "Zostawić Las Vegas" czy "Dzikość serca" na stałe zapisały się w historii kina. Choć na przestrzeni lat widzowie mieli okazję zobaczyć wiele jego ekranowych wcieleń, teraz niemal wszyscy przecierają oczy ze zdziwienia. Na potrzeby filmu "Madden" platformy Prime Video aktor przeszedł spektakularną metamorfozę.

Nicolas Cage w beżowej marynarce i koszulce polo, półzbliżenie, jasne miejskie tło
Nicolas CageAKPA

"Madden": nowy film Prime Video. Nicolas Cage w roli legendarnego trenera

Fabuła filmu "Madden" skupi się na życiu Johna Maddena, legendarnego trenera i nauczyciela strategii futbolowych. Osiągnął szczyt w swoim zawodzie, gdy w 1976 roku prowadzona przez niego drużyna Raiders zwyciężyła podczas Super Bowl. W późniejszym czasie rozpoczął współpracę ze studiem gier EA Sports, pomagając w projektowaniu ruchów cyfrowych graczy. Z czasem został także nieocenionym komentatorem futbolu amerykańskiego.

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Za reżyserię filmu odpowiada nominowany do Oscara David O. Russell ("Poradnik pozytywnego myślenia"). W tytułowej roli zobaczymy Nicolasa Cage'a, a rolę Ala Davisa, najlepszego przyjaciela Maddena, zagra Christian Bale. W obsadzie znaleźli się również Kathryn Hahn, Sienna Miller, John Mulaney oraz Shane Gillis.

"Madden": zaskakująca przemiana Nicolasa Cage'a

Od dłuższego czasu po sieci krążą pierwsze zdjęcia i zwiastun nadchodzącej produkcji. Szczególne emocje wywołuje odmieniony wizerunek Nicolasa Cage'a i fakt, że jest wręcz nie do rozpoznania. To może być jedna z najbardziej radykalnych metamorfoz w karierze aktora.

Mężczyzna o jasnobrązowych włosach i poważnym wyrazie twarzy ubrany w niebieską koszulę stoi na tle rozmazanych kształtów i czerwono-białego wzoru.
Nicolas Cage jako John MaddenPrime VideoPrime Video

Film "Madden" trafi na platformę Prime Video 18 listopada 2026 roku.

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