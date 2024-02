Hollywoodzki gwiazdor oskarżony o nieumyślne zabójstwo. Grozi mu do 18 miesięcy więzienia

Oprac.: Anna Kempys Wiadomości

To nie koniec kłopotów Aleca Baldwina w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło w październiku 2021 roku na planie westernu "Rust". 9 lipca rozpocznie się proces aktora, który oskarżony jest o nieumyślne spowodowanie śmierci 41-letniej operatorki Halyny Hutchins. Jeśli zostanie skazany, grozi mu do 18 miesięcy więzienia.

Alec Baldwin został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci /Mark Sagliocco /AFP