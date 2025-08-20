Hollywoodzki debiut polskiego reżysera. Gwiazdy w obsadzie
Diane Lane, nominowana do Oscara za rolę w "Niewiernej", Kyle Chandler, znany z "Wilka z Wall Street", Daryl McCormak, który zyskał popularność rolą u boku Emmy Thompson w "Powodzenia, Leo Grande" - to gwiazdy pierwszego amerykańskiego filmu Jana Komasy. "Rocznica" zadebiutuje na ekranach polskich kin 21 listopada.
Jan Komasa, twórca tak głośnych polskich filmów, jak "Miasto 44", "Sala samobójców" czy nominowane do Oscara "Boże Ciało", zrealizował swój pierwszy film w USA. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr., mający na koncie realizacje m.in. do filmów "Wołyń", "Cicha noc", "Bogowie", "Wesele" czy "Hiacynt".
"Rocznica" to prowokujący thriller o bardzo zżytej rodzinie, która rok po roku coraz bardziej się rozpada, gdy w kraju rozprzestrzenia się nowy ruch społeczny o nazwie "Zmiana".
"Historia ta łączy osobistą tragedię ze społeczną diagnozą czasów. To niezapomniana podróż w głąb najciemniejszych obaw o przyszłość Ameryki" - pisze o tej produkcji polski dystrybutor, firma Monolith Films.
"Zawsze chciałem nakręcić film, którego akcja rozgrywa się na przestrzeni kilku lat i który pokazywałby rozwój życia i relacji" - mówi Jan Komasa.
Scenariusz filmu "Rocznica" powstał we współpracy z Lori Rosene-Gambino - jej "The Murderer Among Us", będący dogłębną analizą burzliwej historii powstania filmu "M - Morderca" Fritza Langa, został uznany za jeden z 50. najlepszych dostępnych scenariuszy według "Total Film".
"Lori od razu uchwyciła ducha 'Rocznicy' i wiedziała, że jest on pełen niuansów. Pracowałem z nią podczas pandemii i spędziliśmy wiele godzin na rozmowach. Wiedziałem, że będzie pełna pasji i skrupulatności - i taka była" - przyznał Komasa.
Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25-tej rocznicy ślubu, syn Ellen i Paula przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów. Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana "Zmianą" zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści.
W obsadzie filmu znaleźli się: Diane Lane, Kyle Chandler, Daryl McCormak, Zoey Deutch, Madeline Brewer, Phoebe Dynevor, Mckenna Grace oraz Dylan O’Brien.
"Rocznica" pojawi się na ekranach polskich kin 21 listopada.