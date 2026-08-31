Nicolas Cage - słynny aktor ma wiele wspólnego z Polską

Nicolas Cage przyszedł na świat 7 stycznia 1964 roku jako Nicolas Kim Coppola. To nie zbieżność nazwisk - aktor jest członkiem jednej z najsłynniejszych rodzin w historii kina. Jego matką była tancerka baletowa i choreografka Joy Vogelsang, ojcem scenarzysta i profesor literatury August Floyd Coppola, wujem legendarny twórca Francis Ford Coppola, a kuzynką reżyserka Sofia Coppola.

Artysta nie chciał jednak budować kariery na sławnych krewnych. Zrezygnował ze swojej uprzywilejowanej pozycji i zmienił nazwisko na Cage (inspiracją do tego był bohater komiksów Marvela, Luke Cage). Karierę w telewizji zaczynał w latach 80., by już wkrótce zaliczyć swój debiut na dużym ekranie.

Aktor na przestrzeni lat wystąpił w kilkudziesięciu filmach, w tym we "Wpływie księżyca", "Bez twarzy" czy "Zostawić Las Vegas". Za rolę w ostatniej z wymienionych produkcji otrzymał Oscara i Złoty Glob za najlepszą pierwszoplanową rolę męską.

Polskie korzenie Nicolasa Cage'a. Jego krewni mieszkali w Wielkopolsce

Jak ustalili reporterzy halo tu polsat, historia rodzina Nicolasa Cage'a ma również wiele wspólnego z Polską. Matka aktora miała niemieckie i polskie korzenie. Krewni aktora pochodzą z Nieborzy - niewielkiej miejscowości w województwie wielkopolskim. Właśnie tam na świat miała przyjść prababcia artysty.

Rodzina Cage'a miała wyemigrować do Stanów Zjednoczonych dopiero w 1912 roku.

Sam aktor jest żywo zainteresowany historią naszego kraju, szczególnie jego zachodnią częścią. W 2024 roku Nicolas Cage wybrał się na wycieczkę na Dolny Śląsk. Podczas wizyty w Zgorzelcu gwiazdor odwiedził dom Jakoba Böhmego, niemieckiego filozofa, który żył tam na przełomie XVI i XVII wieku. Spotkał się również z lokalną społecznością.

Nicolas Cage jest jednym z wielu hollywoodzkich aktorów o polskich korzeniach. Otwarcie mówili o tym m.in. gwiazda filmów Marvela Scarlett Johansson, laureatka Oscara Natalie Portman czy Jesse Eisenberg, amerykański aktor i reżyser, który w marcu 2025 roku otrzymał polskie obywatelstwo.



