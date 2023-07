Hollywood to sekta zjadająca dzieci? Czy Mel Gibson naprawdę to powiedział?

W przeszłości gwiazdor "Mad Maxa" słynął z kontrowersyjnych wypowiedzi. Były one zresztą jednym z czynników, który przyczynił się do załamania jego kariery w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mel Gibson bronił swojego ojca, który zaprzeczał Holocaustowi. W 2006 roku, gdy został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu, obrzucił mundurowych seksistowskimi i antysemickimi wyzwiskami.



Wedle wypowiedzi przytaczanych przez skrajnie prawicowe portale, Gibson stwierdził w programie Grahama Nortona, że Hollywood jest zinstytucjonalizowaną pedofilią, czymś na kształt sekty. Jej członkowie zjadają dzieci i piją ich krew, bo wierzą, że da im ona młodość. Wedle tych rewelacji w świcie filmu dzieci są niemal walutą. Padają także inne, równie abstrakcyjne i oburzające oskarżenia, których tutaj nie przytoczę.

Pytanie brzmi: czy Gibson, słynący przecież z kontrowersyjnych wypowiedzi, rzeczywiście to powiedział? Jest to o tyle zastanawiające, że jego rzekome stwierdzenia są bardzo zbliżone do treści głoszonych przez przedstawicieli ruchu QAnon. Podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku twierdzili oni, że Hillary Clinton stoi na czele satanistyczno-pedofilskiej sekty, w której skład wchodzą także najważniejsi ludzie Hollywood. Na jedynego, który mógł ją pokonać, wskazywano Donalda Trumpa.



Jak ustalił serwis FakeNews.pl, Gibson nigdy nie oskarżył przedstawicieli Hollywood o pedofilię — ani w programie Grahama Nortona, ani przy żadnej innej okazji. Fałszywe informacje na ten temat po raz pierwszy pojawiły się w listopadzie 2017 roku, a ich pierwotnym źródłem jest jeden z amerykańskich portali, słynący z produkcji fake newsów. Szerzył on także teorie antyszczepionkowe.



Autorzy fałszywych wiadomości najpewniej wybrali Gibsona jako "autora" nieprawdziwych wypowiedzi z racji jego wcześniejszych kontrowersji.