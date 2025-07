Prime Video pokazał długo wyczekiwany film "Sojusznicy" wyreżyserowany przez Ilyę Naishullera. Komediowy film akcji może pochwalić się zaskakującymi efektami specjalnymi i rozmachem przedsięwzięcia.

"Sojusznicy" - film z polskim akcentem na Prime Video

Publiczna rywalizacja premiera Wielkiej Brytanii i prezydenta USA wymyka się spod kontroli i sprawia, że kraje stają się celem nieprzyjaciela. Od teraz będą musieli połączyć siły, by uratować kraje. W misji pomoże im zdolna agentka MI6.

W główne role w produkcji wcielili się Idris Elba, John Cena i Priyanka Chopra Jonas. Na ekranie partnerują im Carla Gugino, Jack Quaid, Stephen Root, Sarah Niles, Richard Coyle i Paddy Considine.

Film okazał się być spektakularnym sukcesem Prime Video. Wciąż przyciąga widzów przed ekrany, mimo że zadebiutował 2 lipca.

Zdjęcie John Cena i Idris Elba w filmie "Sojusznicy" / Prime Video / materiały prasowe

W filmie pokazano Warszawę, która okazała się nie być Warszawą

Ciekawą informacją jest to, że bohaterowie produkcji w pewnym momencie fabuły trafiają do Warszawy! W filmie jest zatem polski wątek. Niestety - już na pierwszy rzut oka każdy Polak wypatrzy, że stolicę kraju nad Wisłą zagrało zupełnie inne miasto. Twórcy "Sojuszników" zdecydowali się zastąpić Warszawę... serbskim Belgradem, a pałac Kultury i Nauki dokleili komputerowo!

W przedstawieniu Warszawy powiela się także mnóstwo stereotypów - zupełnie tak, jak gdyby Polacy wciąż żyli w czasach PRL-u. Wskazują na to "nowoczesne" pomieszczenia jednego z drapaczy chmur, gdzie możemy zaobserwować przestarzałe biurko z telefonem stacjonarnym. Na ulicach filmowej Warszawy widzimy plakaty w stylu "Wielka Potęga Krajowa". Wszystko wskazuje na to, że twórcy hitu Prime Video nie do końca mają pojęcie, jak wyglądają realia współczesnej Polski.

Oprócz Serbii, która "zagrała Polskę", film kręcono także we Francji, Włoszech i Anglii.

