"Avengers: Doomsday" wkrótce w kinach!

Nie było w ostatnich latach bardziej wyczekiwanej produkcji Marvela niż "Avengers: Doomsday". Nadchodząca kontynuacja przygód komiksowych superbohaterów elektryzuje świat imponującą obsadą, w tym wielkim powrotem Roberta Downeya Jr. i Chrisa Evansa, oraz wprowadzeniem do uniwersum nowego czarnego charakteru, jakim jest Doctor Doom.

Joe Russo, który wraz z bratem Anthonym od lat tworzy duet reżyserski odpowiedzialny za serię "Avengers", w jednym z najnowszych wywiadów zdradził, czego możemy spodziewać się po ich nowym filmie. Zdaniem artysty do pełnego zrozumienia "Avengers: Doomsday" konieczne będzie ponowne obejrzenie poprzedniej części sagi z 2019 roku, czyli "Avengers: Koniec gry".

"Avengers: Doomsday": reżyser hitu Marvela dał fanom wskazówkę

"['Avengers: Domsday' - przyp. red.] połączy historie z obu filmów. Od 'Endgame' do 'Doomsday' następuje naturalna progresja, która obejmuje również wszystkie inne historie, które rozgrywają się w uniwersum. Ponowne obejrzenie 'Endgame' w kinach jest ważne z dwóch powodów: po pierwsze, będziecie się po prostu świetnie bawić... a po drugie, uważam, że jest to obowiązkowy seans, aby nadążać za fabułą 'Domsday'" - mówił reżyser w rozmowie z Fandango.

Z okazji premiery "Doomsday" Marvel zdecydował o ponownym wypuszczeniu do kin "Końca gry" w wersji rozszerzonej, ze specjalnymi materiałami dającymi fanom wskazówki do najnowszej części sagi. Internetowa sprzedaż biletów na to niezwykłe kinowe widowisko rozpoczęła się we wtorek. Pierwsze pokazy odbędą się natomiast 25 września.

"Avengers: Koniec gry": kultowy film wraca do kin

Nowa odsłona przygód superbohaterów, po siedmiu latach przerwy od ostatniego filmu, wejdzie do kin 18 grudnia. Już teraz, na kilka miesięcy przed premierą, wierni fani Marvela wykupili na seanse w przedsprzedaży miliony biletów.

Za sprawą "Doomsday" do kinowego uniwersum Marvela powróci Robert Downey Jr, który po zakończeniu wątku Tony'ego Starka pojawi się w filmie w zupełnie nowej roli. Aktor wcieli się w jednego z największych antagonistów komiksowego świata - Doktora Dooma. To nie koniec wielkich powrotów. W filmie zobaczymy także Chrisa Evansa (Kapitana Amerykę), a także Patricka Stewarta i Iana McKellena z kultowej serii o X-Menach.

W obsadzie znajdą się również: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Sebastian Stan, Florence Pugh, Wyatt Russell, David Harbour, Letitia Wright, Ebon Moss-Bachrach czy Joseph Quinn.