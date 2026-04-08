Historia wstrząsającej zbrodni. W roli głównej nagradzana aktorka

"Werdykt" w polskich kinach od 22 maja

Film "Werdykt" w reżyserii Jima Sheridana i Davida Merrimana trafi na ekrany polskich kin 22 maja. To historia fikcyjnego procesu inspirowanego prawdziwą, nierozstrzygniętą sprawą brutalnego morderstwa w Irlandii.

W produkcji zobaczymy wielokrotnie nagradzaną Vicky Krieps, znaną z ról w takich filmach, jak "Nić widmo", "W gorsecie", "Trzej muszkieterowie: Milady" czy "Father Mother Sister Brother".

Dwunastu przysięgłych, sprzeczne dowody i emocje, które mogą zmienić wszystko. Każdy argument ma znaczenie, a ostateczna decyzja należy do widza. Czy dziennikarz Ian Bailey rzeczywiście zabił producentkę Sophie Toscan du Plantier? Prawda zaczyna się od wątpliwości.

Film Jima Sheridana, sześciokrotnie nominowanego do Oscara twórcy filmów "Moja lewa stopa" i "W imię ojca", oraz Davida Merrimana to dramat sądowy oparty na klasycznej konwencji "Dwunastu gniewnych ludzi".

"To film o sprawiedliwości - nie tylko tej wymierzanej w sądach, ale takiej, którą kształtują osobiste doświadczenia, nieświadome uprzedzenia i emocje. Opowiada o tym, że w kulturze, która często pochopnie wydaje osądy, warto pozostawić miejsce dla wątpliwości" - twierdzą twórcy.

W filmie, poza Vicky Krieps, występują: Colm Meaney ("Przekładaniec", "Con Air") i Aidan Gillen ("Gra o Tron", "Mroczny Rycerz powstaje"). Polską dystrybucją tytułu zajmuje się firma Best Film.