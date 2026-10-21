Historia Polski w zupełnie nowym wydaniu. Nikt jej tak jeszcze nie pokazał

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Lech Majewski, jeden z najważniejszych, współczesnych polskich reżyserów, powraca z nowym filmem. Inspiracją do realizacji produkcji "12 obrazów zniewolenia" była twórczość malarza-symbolisty Jacka Malczewskiego. Film, którego światowa premiera odbyła się w ubiegłym roku na festiwalu Camerimage, można już oglądać w kinach studyjnych.

starszy mężczyzna z brodą w eleganckim, historycznym stroju spogląda poważnie, w tle kilka osób w XIX-wiecznych kostiumach
Kadr z filmu "12 obrazów zniewolenia"materiały prasowe

"12 obrazów zniewolenia" to wyjątkowe, bezdialogowe dzieło inspirowane malarstwem Jacka Malczewskiego, który łączył realizm z bogatą symboliką, mitologią, Biblią oraz historią. Reżyser Lech Majewski, absolwent malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi, za pomocą ożywionych postaci z płócien słynnego symbolisty tworzy wizualny dialog o historii Polski.

"12 obrazów zniewolenia": świat Jacka Malczewskiego na ekranie. O czym opowiada najnowszy film Lecha Majewskiego?

Majewski otwiera w swoim filmie świat malarza-symbolisty, który na przełomie XIX i XX wieku malował Polskę - kraj nieistniejący wówczas na mapie. Jego terytorium było podzielone między Rosję, Austro-Węgry i Prusy. Eksplorując fantasmagoryczne imaginarium malarza w wizualnym dialogu bez słów, Majewski kreuje własną wizję historii Polski na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci.

Zobacz również:

Kasia Smutniak
Wiadomości

Polska gwiazda zachwyciła włoskich krytyków. Nie ma sobie równych

Mary Kosiarz
Mary Kosiarz

Postacie z płócien Malczewskiego maszerują przez dekady historii, walczą i uciekają spod kolejnych jarzm. Stają się nomadami przemierzającymi Syberię i bezkresne pola, by w końcu dotrzeć do współczesnej, zurbanizowanej rzeczywistości pogrążonej w apatycznej konsumpcji.

W filmie występują: Jarosław Ulman, Paulina Michalska, Maria Błęka, Anna Kaczkowska, Giovanni Bruscino.

Światowa premiera filmu "12 obrazów zniewolenia" odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Camerimage, gdzie brał udział w konkursie głównym. Od niedawna można go oglądać w kinach studyjnych. Za dystrybucję odpowiada Galapagos Films.

Zobacz też:

Wzruszający gest gwiazd kultowego filmu. Oddali hołd zmarłemu koledze, otwiera się w nowym oknie

Studium podzielonego świata. Niemiecka aktorka w polskim filmie zgłoszonym do OscaraINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze