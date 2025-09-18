Historia, którą pokochały miliony. Niepowtarzalna gratka dzisiaj w telewizji
Film "Downton Abbey" z 2019 roku to pełnometrażowa kontynuacja uwielbianego przez widzów serialu. Przedstawia losy rodziny Crawleyów oraz ich służby w obliczu wizyty królewskiej na początku XX wieku. Produkcja zostanie dzisiaj wieczorem wyemitowana w telewizji.
"Downton Abbey" (2019) jest kontynuacją popularnego brytyjskiego serialu o tym samym tytule, który opowiada o życiu arystokratycznej rodziny Crawleyów i ich służby w posiadłości Downton Abbey w Yorkshire na początku XX wieku.
Film rozpoczyna się od wiadomości, że król Jerzy V i królowa Maria planują wizytę w Downton Abbey, co wywołuje ogromne zamieszanie wśród rodziny Crawleyów i służby. To wydarzenie wymaga perfekcyjnego przygotowania całej posiadłości, zarówno pod względem protokołu królewskiego, jak i logistycznym.
W rolach głównych wystąpili: Hugh Bonneville, Maggie Smith, Imelda Staunton, Jim Carter, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael i inni. Za reżyserię odpowiada Michael Engler. Film był dobrze przyjęty przez fanów serialu, którzy docenili możliwość zobaczenia ulubionych bohaterów na wielkim ekranie. Powstały jeszcze dwie części.
Film "Downton Abbey" zostanie dzisiaj, 18 września, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21.00.
