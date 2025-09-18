"Downton Abbey": historia, którą pokochały miliony

"Downton Abbey" (2019) jest kontynuacją popularnego brytyjskiego serialu o tym samym tytule, który opowiada o życiu arystokratycznej rodziny Crawleyów i ich służby w posiadłości Downton Abbey w Yorkshire na początku XX wieku.

Film rozpoczyna się od wiadomości, że król Jerzy V i królowa Maria planują wizytę w Downton Abbey, co wywołuje ogromne zamieszanie wśród rodziny Crawleyów i służby. To wydarzenie wymaga perfekcyjnego przygotowania całej posiadłości, zarówno pod względem protokołu królewskiego, jak i logistycznym.

W rolach głównych wystąpili: Hugh Bonneville, Maggie Smith, Imelda Staunton, Jim Carter, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael i inni. Za reżyserię odpowiada Michael Engler. Film był dobrze przyjęty przez fanów serialu, którzy docenili możliwość zobaczenia ulubionych bohaterów na wielkim ekranie. Powstały jeszcze dwie części.

"Downton Abbey" w telewizji. Gdzie i kiedy oglądać?

Film "Downton Abbey" zostanie dzisiaj, 18 września, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21.00.