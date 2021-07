Choć mogłaby rodzić w najdroższym prywatnym szpitalu, Hilary Duff urodziła swoje trzecie dziecko w domu. Maleńki Mae James przyszedł na świat niespełna cztery miesiące temu, a teraz aktorka postanowiła opublikować zdjęcia z dnia jego porodu. Serię bardzo intymnych fotografii udostępniła internautom na Instagramie.

Najmłodszy synek Hilary Duff i didżeja Matthewa Komy urodził się podczas domowego porodu w wodzie. 24 marca rodzice powitali go na świecie, publikując w social mediach nastrojowe czarno-białe zdjęcie, na którym aktorka siedzi w basenie do porodów i trzyma synka w ramionach, a jego ojciec i rodzeństwo jej asystują.



Teraz aktorka ujawniła, że poród odbył się w ich rodzinnym domu i że dzięki temu czuła się bardziej bezpiecznie i komfortowo. Opublikowała także fotograficzną relację z tamtego dnia. Na zdjęciach widzimy, jak mąż masuje jej ramiona, doula (asystentka porodu - przyp. red.) przytrzymuje ją za biodra, a sama aktorka balansuje na piłce do porodów. Na zdjęciach uwieczniono jeszcze kilka innych intymnych chwil - widać ból na twarzy aktorki i płynące po jej policzkach łzy. Zdjęcia zostały wykonane w sypialni i łazience w domu gwiazdy.



W tym samym poście Duff opisała, dlaczego poród w domu był dla niej tak ważny. "Czuję się gotowa, by podzielić się zdjęciami z dnia narodzin Mae Mae!!! Dla mnie, aby czuć się bezpiecznie podczas porodu, kluczowe było odpowiednie wsparcie. Idealna ilość przestrzeni, spokoju i bliscy mi ludzie" - napisała, i zdradziła, że najważniejszym wsparciem byli dla niej jej mąż oraz jej mama. W pierwszej fazie porodu uczestniczyły też starsze dzieci aktorki 9-letni syn Luca Cruz i 3-letnia córka Banks Violet Bair.



Hilary Duff podzieliła się w tym poście także swoimi refleksjami na temat trudu rodzenia i późniejszego wychowywania dzieci. "To jest ciężka praca... Każdy sposób, w jaki kobieta rodzi dziecko, jest ciężki. Począwszy od zajścia w ciążę, przez cesarskie cięcie, poród w szpitalu lub w domu, wyzwania związane z karmieniem piersią (dopada mnie to za każdym razem) i odpowiedzialne wychowywanie tych małych istot, aby były pewnymi siebie, porządnymi obywatelami świata" - napisała i dodała: "Żmudna, magiczna, cudowna przygoda, więc wiwat wszechmocne matki. Codziennie przenosicie góry!".



Ten bardzo osobisty post aktorki skomentował na Instagramie jej mąż. "Moja prawdziwa superbohaterka!" - napisał. Jak podaje serwis People, to nie jest pierwszy poród domowy aktorki. Jej najstarszy syn Luca przyszedł na świat w szpitalu, ale już córkę Banks rodziła w domu.