Hilary Duff swoją przygodę z kinem zaczynała jako dziecko. Już w 1998 roku wystąpiła w "Kacprze i Wendy". Sławę zyskała dzięki głównej roli w serialu "Lizzie McGuire", opowieści o niezdarnej nastolatce, która przeciętnie się uczy i próbuje znaleźć swoje miejsce w świecie.

Hilary Duff: Kariera

Produkcja była emitowana przez trzy sezony. Rola w tym serialu otworzyła przed Duff drogę do wielkiej kariery.



Na przestrzeni lat zagrała jeszcze w serialowej produkcji "Younger" u boku Sutton Foster. Była to historia 40-letniej Lizzy (Foster), która po rozwodzie postanawia powrócić do pracy w wydawnictwie. Omyłkowo wzięta za 20-latkę decyduje się przejść małą metamorfozę i utrzymać swój wiek w tajemnicy, aby zacząć życie na nowo. Hilary Duff pojawiła się także w kultowej "Plotkarze".



Gwiazda jest jednak nie tylko aktorką, ale także piosenkarką - na swoim koncie ma trzy albumy studyjne ("Metamorphosis", "Hilary Duff", "Dignity") oraz 13 mln sprzedanych płyt, i pisarką.



Hilary Duff jest autorką trzech książek dla młodzieży - "Elixir", "Devoted", "True". Pierwsza część trylogii o bohaterce, która stara się odnaleźć swego zaginionego ojca, znalazła się na liście bestsellerów "The New York Times".

Hilary Duff: Życie miłosne

Swego czasu media fascynowały się jej romansami. W latach 2001-2003 była w związku z piosenkarzem Aaronem Carterem. Carter poznał później Lindsay Lohan, jednak ich związek bardzo szybko się rozpadł, a mężczyzna wrócił do Duff. To podobno zapoczątkowało konflikt między aktorkami.

Duff spotykała się także z Joelem Maddenem, wokalistą grupy Good Charlotte. Ten związek rozpadł się po dwóch i pół roku.

14 sierpnia 2010 roku Hilary Duff wyszła za mąż za Mike'a Comriego, hokeistę NHL. Ma z nim syna imieniem Luca. Niestety, i ten związek nie przetrwał próby czasu, a para rozwiodła się po sześciu latach. Od czterech lat Duff jest w związku z Matthew Komą, wokalistą i DJ-em, z którym ma dwie córki.



Hilary Duff nago na okłądce "Women's Health"

W 2019 roku w przygotowaniu był powrót wielkiego hitu z jej udziałem sprzed lat - "Lizzie McGuire"! Niestety, projekt przepadł ze względu na różnice kreatywne między twórcami a Disneyem. Nowa wersja prawdopodobnie była zbyt "dorosła", aby zaistnieć na Disney+.

Duff pojawiła się właśnie na okładce magazynu "Women's Health". Głównym tematem magazynu jest cielesność, dlatego artystka zdecydowała się na nagą sesję zdjęciową. 34-letnia matka trójki dzieci zachwyciła wyglądem, a w zamieszczonym w numerze wywiadzie zdradziła, dlaczego nie powstał reboot "Lizzie McGuire".



"Ona (główna bohaterka - przyp.red.) musiała mieć 30 lat i robić rzeczy, które cechują osoby w tym wieku" - powiedziała Duff magazynowi. - "Nie mogła przez cały czas palić bongo i mieć jednorazowych miłosnych przygód. To musiało być autentyczne". "Myślę, że się wystraszyli" - podsumowała.

Mimo tego, że projekt upadł, Duff szybko otrzymała inną ciekawą aktorską propozycję. Gwiazda wystąpiła w głównej roli w serialu "How I Met Your Father", spin-offie kultowej produkcji "Jak poznałem waszą matkę". Wcieliła się w Sophie, która, analogicznie do Teda z oryginału, opowiada swojemu synowi historię o tym, jak poznała jego ojca.