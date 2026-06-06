Henry Cavill i Kevin Hart razem w komedii Netfliksa

Henry Cavill i Kevin Hart zagrają główne role w najnowszej szpiegowskiej komedii Netfliksa opartej na opowiadaniu autorstwa Seana Lewisa, donosi serwis Variety. Aktorzy wcielą się w rywalizujących ze sobą szpiegów, których drogi przecinają się w chwili, kiedy ich żony zostają najlepszymi przyjaciółkami.

"Ich podwójne życia splatają się w nieoczekiwany, zabawny i niebezpieczny sposób, co zmusza ich do współpracy i zostania przyjaciółmi dzielącymi się radami - oboje będą wkrótce ojcami".

Henry Cavill i Kevin Hart: ostatnie projekty

Kevina Harta mogliśmy ostatnio oglądać w komediowych produkcjach Netfliksa, z kolei Henry'ego Cavilla już na początku lipca zobaczymy w trzeciej części przygód Enoli Holmes (Millie Bobby Brown). Aktor pracuje obecnie na planie nowej wersji "Nieśmiertelnego".

Kultowy film "Nieśmiertelny" z 1986 roku powraca w nowej odsłonie, a jego główną gwiazdą będzie Henry Cavill, znany m.in. z roli Geralta w netfliksowym "Wiedźminie". Za reżyserię odpowiada Chad Stahelski. Na ekranie zobaczymy także inne gwiazdy światowego kina: Russell Crowe wystąpi jako Ramirez, Dave Bautista jako Kurgan, a Karen Gillan jako Heather, ukochana głównego bohatera.

Zdjęcia obecnie odbywają się w Polsce - ekipa filmowa odwiedziła Łódź, Częstochowę i Zabrze.

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