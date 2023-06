Wiadomości Helena Englert studiowała w USA. Dlaczego wróciła do Polski?

Helena Englert jest córką Beaty Ścibakówny-Englert ("Skazane", "Układ zamknięty", "Tygrysy Europy") i Jana Englert a ("Sól ziemi czarnej", "Perła w koronie", "Magnat", "Dom" czy "Kiler").



W 2019 roku rozpoczęła studia na Tisch School of the Arts. Jest to szkoła sztuk scenicznych, filmowych i medialnych Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU). W Nowym Jorku spędziła jednak tylko rok, a po wybuchu pandemii wróciła do Polski. Aktualnie kształci się na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Zadebiutowała na dużym ekranie już w wieku... dwóch lat. W 2002 roku zagrała w "Superprodukcji" w reżyserii Juliusza Machulskiego . Na następną rolę w wykonaniu dziecięcej aktorki przyszło czekać ponad dekadę, w 2013 dostała rolę Kasi w filmie "Układ zamknięty" Ryszarda Bugajskiego , gdzie zagrała wraz z matką.

Jednak największą popularność przyniósł jej angaż w serialu telewizyjnym "Barwy szczęścia", gdzie od 2016 roku wciela się w postać Angeli Kowalskiej.

Helena Engert: Ciało to moje narzędzie pracy

W ubiegłym roku oglądaliśmy ją w pierwszoplanowym debiucie w erotycznym filmie Marii Sadowskiej "Pokusa" .

"Dla mnie ciało to moje narzędzie pracy. Mam koleżanki, które przy przebieraniu się zasłaniają, ja nie mam takiej potrzeby. Od setek lat kobiece ciało jest stawiane na piedestale, przez większość czasu traktowane jako coś, czego należy się wstydzić, ale też coś, co bywa, zupełnie niepotrzebnie, gloryfikowane" - aktorka mówi Marcie Górnej w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Przyznaje jednak, że mimo iż w "Pokusie" rozbierali się również jej ekranowi partnerzy, media koncentrowały się niemal wyłącznie na jej nagości.

"To przykre, że choć panowie w 'Pokusie' rozbierają się tak intensywnie jak ja, media, które i tak nie są najwyższych lotów, zauważyły tylko moją goliznę. Nie wiem, czy wierzę, że to da się zmienić" - stwierdza gorzko Englert.

W rozmowie z Martą Górną aktorka ujawniła jednak, że przeszła długą drogę do akceptacji własnego ciała.

Helena Engert: Mam historię zaburzeń odżywiania

"Mam historię zaburzeń odżywiania. Nie umiałam sobie poradzić ze zmianami, które zachodziły w moim ciele w okresie dojrzewania. Przytyki ze strony chłopaków strasznie mnie bolały" - powiedziała Englert.

I dodała, że została wychowana na "kobiecą kobietę", która nosi długie włosy i spódniczki.

"Jako nastolatka zaczęłam się przeciw temu buntować, na studiach przez dwa lata ubierałam się 'na chłopaka', nie chciałam, żeby ktoś się za mną oglądał. Musiałam sama ze sobą sporo rozmawiać, poszłam na terapię. Kiedy zaczynasz sobie odmawiać jedzenia, bo próbujesz się wcisnąć w obowiązujący standard piękna, to znak, że coś jest nie tak ze światem. Gruby facet w szortach nigdy nie przyciągnie tak negatywnej uwagi jak gruba laska w krótkich spodenkach" - skonstatowała.

Englert przyznała wprost, że w przeszłości nie czuła się komfortowo ze swoim ciałem. "Było mnie znacznie więcej niż teraz. (...) Musiałam dużo ze sobą rozmawiać. Polubić to, jak wyglądałam wtedy, poczuć się seksi niezależnie od cyferek na wadze. Z ciałem trzeba się zaprzyjaźnić. W tym zawodzie to podstawa" - stwierdziła.

I podsumowała, że mimo iż coraz mniej myśli już o swoim ciele, to "z zaburzeń odżywiania nie wychodzi się z dnia na dzień".

"Odkryłam jednak, że im więcej mam w głowie, tym mniej myślę o moim ciele. Przez długi czas czułam, że nie mam nic do zaoferowania intelektualnie, i to był właśnie czas, kiedy obsesyjnie myślałam o tym, jak wyglądam. Udało mi się znaleźć złoty środek, ale nie wiem, gdzie będę za miesiąc czy dwa. Z zaburzeń odżywiania nie wychodzi się z dnia na dzień" - spuentowała.