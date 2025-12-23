Helen Siff nie żyje. Wystąpiła w legendarnych produkcjach
18 grudnia 2025 roku zmarła Helen Siff. Była amerykańską aktorką charakterystyczną znaną z filmów "Karate Kid", "Nie zadzieraj z fryzjerem" i "Ave, Cezar!". Miała 88 lat.
O śmierci Siff poinformował serwis "The Hollywood Reporter", powołując się na siostrę zmarłej. Aktorka odeszła z powodu komplikacji po zabiegu związanym z długą chorobą.
"Ci, którzy pracowali z Helen, znali ją nie tylko jako utalentowaną wykonawczynię, ale też jako osobę, która wnosiła profesjonalizm, oddanie i empatię na każdy plan" – czytamy w oświadczeniu rodziny dla "The Hollywood Reporter". "Rozumiała, że każda rola, nieważne czy duża, czy mała, była szansą, by wnieść coś ważnego do opowiadanej historii".
Siff przyszła na świat 2 czerwca 1937 roku w Nowym Jorku. Jako aktorka zadebiutowała w 1981 roku małą rolą kelnerki w serialu "Lou Grant". W czasie swej kariery pojawiała się gościnnie w wielu innych produkcjach, między innymi "Cagney & Lacey", "Doogim Howserze, lekarzu medycyny", "Świecie według Bundych", "Szaleję za tobą" i "Pohamuj entuzjazm".
Na dużym ekranie mogliśmy zobaczyć ją w małych rolach w filmach "Karate Kid", "Na zawsze", "Złoto dla naiwnych", "Nie zadzieraj z fryzjerem" i "Ave, Cezar!". Od 1993 roku Siff występowała także na scenie teatralnej.