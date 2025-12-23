Helen Siff nie żyje. Wystąpiła w legendarnych produkcjach

O śmierci Siff poinformował serwis "The Hollywood Reporter", powołując się na siostrę zmarłej. Aktorka odeszła z powodu komplikacji po zabiegu związanym z długą chorobą.

Helen Siff nie żyje. Bliscy wspominają aktorkę

"Ci, którzy pracowali z Helen, znali ją nie tylko jako utalentowaną wykonawczynię, ale też jako osobę, która wnosiła profesjonalizm, oddanie i empatię na każdy plan" – czytamy w oświadczeniu rodziny dla "The Hollywood Reporter". "Rozumiała, że każda rola, nieważne czy duża, czy mała, była szansą, by wnieść coś ważnego do opowiadanej historii".

Helen Siff. Kariera

Siff przyszła na świat 2 czerwca 1937 roku w Nowym Jorku. Jako aktorka zadebiutowała w 1981 roku małą rolą kelnerki w serialu "Lou Grant". W czasie swej kariery pojawiała się gościnnie w wielu innych produkcjach, między innymi "Cagney & Lacey", "Doogim Howserze, lekarzu medycyny", "Świecie według Bundych", "Szaleję za tobą" i "Pohamuj entuzjazm".

Na dużym ekranie mogliśmy zobaczyć ją w małych rolach w filmach "Karate Kid", "Na zawsze", "Złoto dla naiwnych", "Nie zadzieraj z fryzjerem" i "Ave, Cezar!". Od 1993 roku Siff występowała także na scenie teatralnej.