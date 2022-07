Zgodnie z oficjalnym komunikatem władz, Heather Sargent zmarła nagle 18 czerwca w Las Vegas. Okoliczności jej śmierci wciąż budzą jednak ogromne kontrowersje.

Chociaż od śmierci gwiazdy o pseudonimie Wednesday Nyte upłynęło już wiele dni, nadal nie wiadomo, dlaczego i w jaki sposób zmarła.

Nieco więcej światła na śmierć 31-latki rzucił wpis kobiety podającej się za jej siostrę. 26 czerwca Haley Sarg napisała na Twitterze: "Osoba, którą szukaliśmy, została znaleziona. W tej chwili nie mamy już nic więcej do powiedzenia - ani ja, ani jej rodzina i przyjaciele. Proszę, nie zadawajcie więcej pytań. Uszanujcie moją siostrę, to wszystko, o co proszę. Pozwólcie jej spoczywać w pokoju" - napisała Haley Sarg.



Wednesday Nyte zdążyła wystąpić w zaledwie kilku filmach dla dorosłych, ale w swojej branży cieszyła się sporą popularnością. Zawdzięczała ją m.in. aktywności na portalu OnlyFans, gdzie za pieniądze publikowała swoje nagie zdjęcia.



Na Twitterze obserwowało ją 308 tysięcy osób, a na Instagramie 26 tysięcy.