Heather Graham: Mam coś do przekazania

Od gwiazdy filmów dla dorosłych w "Boogie Nights" Paula Thomasa Andersona, przez wystrzałową partnerkę tytułowego agenta w filmie "Austin Powers - szpieg, który nie umiera nigdy", po striptizerkę-hipiskę w "Kacu Vegas" - Heather Graham tworzy na ekranie kreacje dziewczyn, które mają "to coś".

Heather Graham ma już 51 lat, ale wciąż wspaniale wygląda /Vittorio Zunino Celotto /Getty Images

Pierwszą dużą rolę Heather Graham zagrała w młodzieżowym filmie "Prawo jazdy" (1988), w którym wcieliła się w dziewczynę o pięknie brzmiącym dla każdego fana motoryzacji nazwisku Mercedes Lane. W tym samym roku zaliczyła też epizodyczny występ w komedii "Bliźniacy" (1988), w którym w retrospekcyjnej scenie oglądaliśmy ją w roli matki bohaterów Danny'ego DeVito i Arnolda Schwarzeneggera.

W następnych latach Heather Graham pojawiła się m.in. w głośnym filmie Gusa van Santa "Narkotykowy kowboj" (1989), w którym zagrała narkomankę Nadine; oraz w rockowej opowieści o dojrzewaniu "Shout".

W tym czasie odrzuciła lukratywną ofertę występu w popularnym serialu telewizyjnym oraz propozycję trzech filmów dla dużego studia filmowego z obawy przed tym, że ograniczy to jej artystyczną swobodę.

Przełomem w jej karierze okazała się rola gwiazdy porno o pseudonimie "Wroteczka" w filmie Paula Thomasa Andersona "Boogie Nights" (1997). Reżyser początkowo nie widział aktorki w wymagającej nagości roli, dopiero agent Graham wymusił na Andersonie przesłuchanie swojej klientki. Młoda gwiazda dostała angaż kosztem m.in. Drew Barrymore.

Wideo "Boogie Nights" (1997): Official Trailer

"Chciałam spróbować sił w nowej dla mnie roli, jakiej nigdy przedtem nie grałam. To nie jest jeden z tych typowych przygodowych filmów akcji, w których występujemy zazwyczaj; on przypomina grę i ma w sobie wiele uczucia" - tak Heather Graham wyjaśniała powody, dla których zdecydowała się wystąpić w filmie "Zagubieni w kosmosie" (1998). Obraz okazał się jednak klapą, któremu nie udało się nawet zwrócić kosztów produkcji. Mimo iż aktorzy podpisali kontrakt na występ w sequelu, ostatecznie nie doszło do jego realizacji.