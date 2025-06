Ekranizacja przygód uwielbianego He-Mana zbliża się do nas wielkimi krokami! Nie tylko poznaliśmy nazwiska głównych bohaterów epickiej opowieści, ale także zaczynają do nas napływać ekscytujące wieści z planu.

W filmie "Masters of the Universe" wystąpią Nicholas Galitzine (He-Man), Camila Mendes (Teela), Idris Elba (Duncan) i Alison Brie (Evil-Lyn). Sam C. Wilson, Hafthor Bjornsson i Kojo Attah wcielą się w pomagierów Szkieletora (Jared Leto), kolejno w Trap-Jawa, Goat Mana i Tri-Klopsa, a Morena Baccarin pojawi się jako Czarodziejka — Strażniczka mocy Posępnego Czerepu.

Wciąż nie znamy szczegółów fabuły filmu. Nieoficjalnie mówi się o umieszczeniu akcji w rzeczywistym świecie, w którym Eternia jest zaledwie światem z bajek. Wiemy jednak, że właśnie zakończyły się prace na planie widowiska!

"Masters of the Universe": co wiemy?

Choć o samej fabule niewiele wiemy, to już teraz możemy przyjrzeć się nieco bliżej kreacji Nicholasa Galitzine’a w roli He-Mana oraz Camili Mendes jako Teeli.

Aktorzy opublikowali niedawno zdjęcia z planu.

Galitzine podpisał swoją fotografię słowami:

"No cóż, to już koniec 'Masters of the Universe’. To był zaszczyt dźwigać odpowiedzialność grania Adama i He-Mana. To była rola życia i włożyłem w nią wszystko. Nie ma wiele rzeczy, które mógłbym wam pokazać, ale jestem dumny z filmu, który zrobiliśmy. Dziękujemy naszej niesamowitej obsadzie i ekipie za całą ciężką pracę".

Nieco luźniejszą fotografią podzieliła się Camila Mendes.

"Granie Teeli było jednym z najbardziej ekscytujących i wymagających doświadczeń w mojej karierze. (...) Oto jestem- pełnoprawny kumpel z siłowni, odmieniony rudzielec, kończący 7 niesamowitych miesięcy życia — jedząca jak sportowiec i biegająca jak wojowniczka! Wdzięczna to mało powiedziane. Nie mogę się na tym etapie za wiele pokazać, więc będę odliczać dni, aż będę mogła pokazać wam więcej" - napisała aktorka.