William (Oscar Isaac) w pojedynkę podróżuje po Stanach, jeżdżąc od kasyna do kasyna. Nigdzie nie zatrzymuje się na dłużej, nie ujawnia swojej prawdziwej tożsamości i obsesyjnie dba o to, by pod żadnym pozorem nie zostawiać po sobie śladów.



Ma wszystko pod kontrolą, do momentu gdy w jednym z kasyn trafia na Cirka (Tye Sheridan), syna dawnego kolegi, z którym służył w armii. Chłopak zna nie tylko prawdziwe nazwisko Williama, ale też jego mroczną przeszłość. Gdy staje się jasne, że ich spotkanie nie jest przypadkowe, a Cirk chce, by William pomógł mu naprostować sprawy, które dotyczą ich obojga, mężczyzna zostaje zmuszony do podjęcia ryzykownej akcji.

"Hazardzista" Nowy film scenarzysty "Taksówkarza"

"Hazardzista" to film w reżyserii nominowanego do Oscara Paula Schradera, scenarzysty kultowych produkcji "Taksówkarz" i "Wściekły byk" Martina Scorsese.



W roli głównej zobaczymy znakomitego Oscara Isaaca, jedną z największych aktorskich gwiazd tej jesieni, który wystąpił w takich hitach jak "Diuna" Denisa Villeneuve'a, czy miniserial "Sceny z życia małżeńskiego". W filmie "Hazardzista" na ekranie towarzyszy mu czterokrotnie nominowany do Oscara Willem Dafoe, a także Tye Sheridan oraz Tiffany Haddish.

"Hazardzista" trafi na kinowe ekrany 28 stycznia 2021.

