Stanislav Yanevski: Co robi dziś?

Stanislav Yanevski po występie w jednej z najpopularniejszych serii filmowych nie zrobił wielkiej kariery aktorskiej. Zagrał w zaledwie kilku tytułach. Można go było oglądać m.in. w drugiej części "Hostelu", serialu "Agent pod przykryciem" czy filmie "W cieniu wroga". Po raz ostatni na ekranie pojawił się w 2021 roku w produkcji "Last Man Down".

Dziś Yanevski ma 38 lat i przeszedł wielką transformację, jeśli chodzi o wygląd. Ma dłuższe włosy, brodę, liczne tatuaże i jest w znakomitej formie. Aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe. Publikuje na Instagramie, gdzie śledzi go ponad 230 tys. obserwatorów, rozwija także kanał na YouTube. Jego pasją są podróże oraz motocykle.

Wygląda na to, że Yanevski powraca do aktorstwa. Choć minęły dwa lata, odkąd po raz ostatni widzowie mieli okazję oglądać go na ekranie, według serwisu IMDB wkrótce premierę będzie miał serial z jego udziałem, "The Devil's Right Hand", gdzie ma zagrać główną rolę. Yanevski ma pojawić się również w produkcji "The Cloaking" w reżyserii Sama Bradforda.