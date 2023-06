Miriam Margolyes: Kim jest?

Miriam Margolyes to brytyjska 82-letnia aktorka, która jest znana przede wszystkim z wcielenia się w postać profesor Pomony Sprout w filmie " Harry Potter i Komnata Tajemnic ". Wystąpiła również w takich produkcjach jak: "Lawendowe wzgórze", "Peter Sellers - Życie & Śmierć" czy "Wiek niewinności". Co ciekawe, w filmie "Jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie ludzi" zagrała Polkę, panią Kowalski.

Prywatnie Margolyes jest lesbijką. Miała zaledwie 25 lat, gdy publicznie wyznała prawdę o swojej orientacji. Od 1968 roku tworzy związek z Heather Sutherland. W wywiadach podkreśla, że jest dumna z bycia lesbijką i nigdy nie chciała być heteroseksualna.

Miriam Margolyes w odważnej sesji dla Vogue

Lipcowy numer brytyjskiego magazynu Vogue poświęcono osobom homoseksualnym. Jedną z nich jest Miriam Margolyes, która przez wielu Brytyjczyków jest określana jako "duma narodowa". Na jednym ze zdjęć zapozowała w eleganckim wydaniu: w upiętych włosach, czerwonej szmince, z perłami i gustownej stylizacji. W opisie czytamy wypowiedź Miriam: "Wciąż jestem dzieckiem. Nie mogę się oprzeć byciu niegrzeczną".

Drugi post opublikowany na Instagramie przez profil brytyjskiego Vogue'a wzbudził o wiele większe emocje. 82-latka zapozowała do zdjęcia zupełnie nago. Biust aktorki został zakryty przez patery z ciastkami.

Sesja zdjęciowa wzbudziła skrajne emocje w komentarzach. Większość obserwatorów jest zachwycona odważną sesją 82-letniej aktorki, inni uważają zdjęcia za "poniżające". W sekcji komentarzach czytamy: "To nie jest 'niegrzeczne', jak twierdzi, ale wręcz poniżające", "Skarb narodowy. I nawet nie jestem Brytyjczykiem", "O mój Boże, ta sesja zdjęciowa jest perfekcyjna", "To jest takie zabawne! Taki powiew świeżości".

