Mimo zaawansowanego wieku Harrison Ford nie może narzekać na brak propozycji. A że lubi wyzwania, to nadal angażuje się w kinowe i telewizyjne projekty. 18 grudnia na platformie Paramount+ zadebiutował pierwszy odcinek serialu "1923", czyli prequela serii "Yellowstone". Ford wcielił się w jednego z głównych bohaterów, występując u boku Helen Mirren .



Zapracowany Harrison Ford. Z jednego planu na drugi

Harrison Ford: Ćwierć wieku 1 / 13 "Nie chcę być gwiazdą filmową. Chcę grać w filmach, które są gwiazdami" - powiedział kiedyś Harrison Ford, który w 1997 roku zajął pierwsze miejsce w rankingu magazynu "Empire" na... "100 największych gwiazd filmowych wszech czasów". Trzeba jednak przyznać, że wspomniane założenie w dużej mierze udało się aktorowi zrealizować - choć on sam ma na koncie ledwie jedną nominację do Oscara, to filmy, w których grał, zasługują na miano arcydzieł kina. Źródło: Getty Images udostępnij

Z kolei w przyszłym roku premierę będzie miała piąta część kultowej serii "Indiana Jones" , w której gwiazdor powróci do swojej ikonicznej roli nieustraszonego archeologa.



Reklama

Wideo "Indiana Jones i tarcza przeznaczenia" [trailer]

Ostatnie miesiące aktor spędził na planie trzech innych projektów - czwartej części "Kapitana Ameryki", filmu "Thunderbolts" oraz serialu komediowego "Shrinking".



"Wchodziłem z jednego planu zdjęciowego na drugi, co zwykle mi się nie zdarza. Nie wiem jak to się stało, ale stało się" - powiedział gwiazdor "Ściganego" w wywiadzie dla "The New York Timesa".

Takie tempo bardzo mu jednak odpowiada. We wspomnianej rozmowie Ford wyznał bowiem, że pomimo osiemdziesiątki na karku nie zamierza nawet myśleć o emeryturze. Aktor podkreślił, że kocha swoją pracę i dlatego ma zamiar wykonywać ją tak długo, jak to będzie możliwe. "Uwielbiam to. Uwielbiam wyzwania i cały proces tworzenia filmu. Czuję się wtedy jak w domu. Poświęciłem na to całe życie. Nie chcę wymyślać siebie na nowo. Chcę tylko pracować" - wyjaśnił aktor.

Harrison Ford: Jego filmy to gwiazdy 1 / 27 Harrison Ford urodził się 13 lipca 1942 roku w Chicago. Jego dziadkowie ze strony ojca to Irlandczycy, a ze strony matki - żydowscy imigranci z Mińska. Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij

Ford na przestrzeni lat stworzył szereg pamiętnych kreacji, za które zdobył uznanie krytyków i międzynarodowej widowni. Na koncie ma dwie statuetki Saturna, nagrodę MTV, a także nominację do Oscara i cztery nominacje do Złotego Globu. Największą sławę przyniosły mu role Indiany Jonesa i Hana Solo, w którego wcielił się w "Gwiezdnych wojnach". Amerykański Instytut Filmowy umieścił obie te postaci na liście "100 największych bohaterów i złoczyńców wszech czasów".