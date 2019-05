Halina Kossobudzka: Niesłusznie zapomniana

Wojna odebrała jej szansę na wymarzone studia aktorskie, ale jej kształceniem zajął się wybitny znawca teatru i filmu, jej przyszły mąż. Halina Kossobudzka zagrała w 60 filmach, niestety, zwykle w epizodach. Widzowie pamiętają ją z ról w takich produkcjach, jak "Podróż za jeden uśmiech", "Daleko od szosy" czy "Chłopi".

Organiścina to ważna figura w filmowych Lipcach. Zmusza męża, żeby zdzierał z parafian zawyżone opłaty za śluby i pogrzeby, a nawet za roznoszenie opłatków i kartek do wielkanocnej spowiedzi. Ciuła grosz do grosza. Marzy, że jej syn Jasio zostanie księdzem. Gdy odkryje jego fascynację piękną Jagną, przyłoży rękę do tragedii dziewczyny.

Rola Haliny Kossobudzkiej w ekranizacji "Chłopów" nie jest pierwszoplanowa, ale zapada w pamięć. Podobne bohaterki, kobiety silne, wyniosłe - arystokratki, nauczycielki, prawniczki - Halina Kossobudzka grała w większości z 60 filmów, w których się pojawiła. Niestety, zwykle w epizodach, przez co nie mogła zaprezentować w pełni swojego talentu.

Dziecko za kulisami

Z teatrem miała do czynienia od dziecka. "Przez długi czas rodzice pracowali w Teatrze Grodzieńskim, matka jako kasjerka, ojciec jako intendent magistratu - wspominała. - Po objęciu dyrekcji przez znakomitego aktora Kazimierza Opalińskiego, ojciec przeszedł na stanowisko administratora teatru. Często przebywałam w kasie u mamy, i za kulisami, i na widowni, na wszystkich dozwolonych spektaklach. Za obejrzenie niedozwolonego dla młodzieży można było 'wylecieć' ze szkoły". (...)



Halina chodziła do szkoły średniej, prowadzonej przez zakonnice. Humanistycznych przedmiotów uczyła się znakomicie i dosyć szybko mogła udzielać młodszym uczennicom korepetycji z francuskiego i łaciny. Zarabiała w ten sposób 80 zł miesięcznie i wspomagała skromny domowy budżet. Marzyła o studiach. Gdy jednak po maturze ujawniła, że chce zdawać do Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Warszawie, usłyszała od dyrektorki szkoły wykład o tym, że niemoralne życie aktorów to prosta droga najpierw do nędzy, a w finale - do piekła.

Zdjęcie Halina Kossobudzka i Irena Szewczyk w serialu "Daleko od szosy" (1976) / materiały prasowe

Myślała także o studiowaniu medycyny, ale choć plany te z entuzjazmem poparli jej nauczyciele, musiała z nich zrezygnować. "Kiedy wojna wisiała już na włosku w 1939 roku chodziłam na przeszkolenie sanitarne do szpitala - wspominała. - Trafiłam na chirurgię w szpitalu wojskowym. Robiłam bandaże gipsowe, dyżurowałam przy ciężko chorych, kiedyś wpuszczono mnie na salę operacyjną. Bardzo chciałam zobaczyć operację. Trafiłam na usuwanie wysięku z klatki piersiowej. Po pół godzinie zemdlałam".

Egzaminu nie będzie

Egzamin do PIST miała zdawać 3 września 1939 roku. "Wszystko wzięło w łeb 1 września - wspominała po latach. - Rano wyleciały szyby w oknach od pierwszej hitlerowskiej bomby".



Trzy tygodnie później w Grodnie byli już Sowieci. Na początku utrzymywali pozory normalności. Działał teatr miejski. I tu właśnie Halina Kossobudzka zaczęła swoją edukację teatralną. Jeden z aktorów, który wiedział o jej planach, zaproponował jej zastępstwo za chorą koleżankę. Co prawda, bez wielkiego przekonania: "Może się pani nada" - powiedział. "Poszłam. Przyjęli. Było 10 prób i zagrałam rolę - wspominała pani Halina. - Paraliżująca trema przychodziła zawsze w tym samym miejscu, w dialogu z Woszczerowiczem. Mówiłam niewyraźnie, ręce drżały jak liść na wie trze".



Woszczerowicz, znany i ceniony już wtedy aktor, dostrzegł coś w debiutantce i zabrał się za jej edukację. Mówił co prawda, że praca była katorżnicza, ale w końcu Halina spełniła jego oczekiwania. Zespół, do którego dołączyła, grał w Grodnie, Białymstoku oraz w stolicy Białoruskiej SRR, Mińsku, gdzie aktorów zaskoczył wybuch wojny niemiecko-radzieckiej.

"Spłonęło miasto, a w nim teatr i dom, gdzie mieszkałam. Zostałam bez najpotrzebniejszych rzeczy. (...) Małymi grupami, w odkrytych pociągach towarowych, wracaliśmy do naszych domów" - mówiła Halina Kossobudzka.

Następne trzy lata to była walka o przetrwanie - praca w kawiarni, administracji nieruchomości ziemskich, kuchni szpitalnej. Wydawało się, że artystyczny rozdział życia pani Haliny jest definitywnie zamknięty. A jednak w 1944 roku dostała drugą szansę.