Haley Joel Osment: Mija 20 lat od premiery filmu "Boże skrawki". Co dziś dzieje się z aktorem?

Wiele wskazuje na to, że Haley Joel Osment przejdzie do historii jako dziecięca gwiazda kina. Widzowie najlepiej pamiętają go z roli w filmie "Szósty zmysł". Nie wszyscy wiedzą jednak, że w dzieciństwie wystąpił także w polsko-amerykańskiej produkcji pt. "Boże skrawki". Właśnie mija 20 lat od jej premiery, a my wspominamy najważniejsze momenty w karierze 33-letniego dziś aktora.

Haley Joel Osment w filmie "Boże skrawki" /Wojciech Szarliński /East News