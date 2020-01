Gwyneth Paltrow sprzedaje świece o zapachu swojego ciała

Nigdy nie miała zadatków na skandalistkę, ale od pewnego czasu wciąż szokuje swoich fanów. Włożyła przezroczystą suknię na galę Złotych Globów, wyznała miłość byłej dziewczynie swojego eksmęża, a teraz poszła krok dalej. Gwyneth Paltrow zachęca bowiem do kupowania świec pachnących jej waginą.

Gwyneth Paltrow zaskoczyła kreacją na rozdaniu Złotych Globów /Daniele Venturelli /Getty Images

Nawet najwięksi fani aktorki popadają w osłupienie na wieść o tym, jakie świece zamierza sprzedawać ich idolka. Bo choć 46-letnia gwiazda znana jest z zamiłowania do życia zgodnego z rytmem przyrody, naturalnych kosmetyków i szeroko pojętej ekologii, to pomysł na to, by sprzedawać świece o zapachu waginy, wydaje się już nie tyle pochwałą naturalności, co naturyzmu.

Niezależnie od tego, jak jest naprawdę, zdobywczyni Oscara potrafi się cenić. Jedna taka świeca w jej sklepie onlinowym kosztuje 75 dolarów. Wziąwszy jednak pod uwagę fakt, że przy jej powstawaniu pracowali najlepsi profesjonaliści, być może nie jest to aż tak wysoka cena.

Sama Gwyneth Paltrow zapewnia, że określenie aromatu tych świec jest efektem żartu. Gdy pracowała nad nimi z kreatorem zapachów Douglasem Littlem, ten w pewnym momencie powiedział, że one pachną jak wagina. "A ja czułam, że ta woń jest zmysłowa, energetyzująca i mocna. Gdybym mogła, nosiłabym te świece przy sobie" - wyznaje aktorka.

Co ciekawe, jej produkt cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Na razie cała partia świec została wyprzedana, ale menadżer aktorki zachęca do kontaktu, bo - jak zapewnia - w produkcji jest już kolejna partia. "Pracujemy na sto procent" - mówi. Sama aktorka deklaruje, że zamierza rozwijać swoją kolekcję świec. "Zapewniam, że na tym zapachu moja kolekcja się nie skończy" - przekonuje Paltrow.