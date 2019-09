Gwyneth Paltrow nago. Ma ważny apel

Gwyneth Paltrow - światowej sławy aktorka o wyjątkowej urodzie - opublikowała zaskakujące zdjęcie. Zupełnie naga fotografia znalazła się w mediach społecznościowych - jednak jej pojawienie się w sieci nie ma szokować, a zwracać uwagę na ważną kwestię. Gwyneth Paltrow nago?

Gwyneth Paltrow ma 46 lat i wciąż zachwyca / Pascal Le Segretain /Getty Images

Aktorka postanowiła promować... naturalność. Gwyneth Paltrow od lat zachwycała swoją delikatną urodą - lata mijają, a 46-letnia gwiazda nadal wygląda kwitnąco. Trzeba przyznać, że czas jest dla niej niesamowicie łaskawy. Naturalne piękno, świetna sylwetka i wyjątkowa charyzma - to połączenie, które zdecydowanie zwraca uwagę.

Ostatnio na Instagramie pojawiło się nagie zdjęcie, którego publikacja połączona jest ze szczególnym apelem aktorki.

"Okłamujemy samych siebie z dobrych i złych powodów. Samoobrony lub samosabotażu (które często są jednym i tym samym). Ale dlaczego?" - napisała.



Taki przekaz daje do myślenia. Pod zdjęciem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy, a internautki przyznały, że w obecnych czasach coraz trudniej o szczerość. W sztucznie kreowanych i promowanych ideałach niewiele jest prawdy i należy walczyć o to, by wyparła je naturalność i autentyczność.

"Uwielbiam to ujęcie!", "Dziękujemy ci za to, że jesteś sobą", "Brawo za odwagę" - czytamy w komentarzach.