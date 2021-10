Gwyneth Paltrow zyskała popularność dzięki swoim rolom w filmach "Siedem" i "Zakochany Szekspir" oraz kilku produkcjach z serii "Avengers". Tę sławę postanowiła spieniężyć w 2008 roku, zakładając firmę Goop, która specjalizuje się w kosmetykach i produktach wellness. Jednak to nie kosmetyki są bestsellerem należącej do gwiazdy firmy.



Najbardziej znanym produktem tej marki jest świeca zapachowa o prowokacyjnej nazwie "This Smells Like My Vagina" ("Pachnie jak moja wagina"). Kontrowersyjna nazwa okazała się bardzo chwytliwa i do dziś kolejne partie tego produktu wyprzedają się na pniu. W lutym 2020 roku, na promocji tych świec w Los Angeles, Paltrow zapewniała, że pachną one "zabawnie, wspaniale, seksownie i niespodziewanie pięknie".

Gwyneth Paltrow: Viagra dla kobiet

Teraz do listy produktów zapewniających zabawny i seksowny nastrój aktorka postanowiła dołączyć kolejną nowość. Firma Goop wprowadziła właśnie do sprzedaży DTF, czyli suplement diety wspierający pożądanie seksualne, podniecenie i dobry nastrój u kobiet. Tabletki mają działać podobnie jak Viagra u mężczyzn, a ich nazwa DTF to skrót od slangowego określenia "Down to F*ck", czyli w wolnym tłumaczeniu "budzący pożądanie". "Nie chodzi tylko o seks: chodzi o wspieranie naszego dążenia do większej przyjemności, by odczuwać ją częściej. Wybraliśmy nazwę DTF, to taki nasz mały żart" - napisała w komunikacie prasowym Paltrow.

Nowy produkt ma, według zapewnień aktorki, sprawić, że kobiety będą szczęśliwsze. "Nie wstydzimy się powiedzieć, że naszym celem było przerzucenie kobiecego libido na wyższy bieg. Wszyscy to wiedzą, że codzienny stres i niepokój, wahania hormonalne i zmęczenie mogą mieć wpływ na kobiecy popęd i zdrowie seksualne" - przekonywała Paltrow.

Suplement DFT zawiera m.in. ekstrakt z kozieradki pospolitej, naturalny kompleks podnoszący kobiece libido Libifem oraz ekstrakt z szafranu. Opakowanie kosztuje około 50 dolarów.