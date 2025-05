Ryan Reynolds gościł niedawno w podcaście dziennikarza Scotta Mendelsona. Podczas rozmowy opowiedział, że zależy mu na stworzeniu filmu osadzonego w świecie "Gwiezdnych wojen", który byłby przeznaczony dla starszej publiczności.

"Gwiezdne wojny" dla dorosłych? "Nadal możemy zaskakiwać widzów"

Aktor podchodzi do tematu z dużą powagą i nie rzuca słów na wiatr. Podjął już pierwsze kroki w realizacji swojego pomysłu i oświadczył, że jest po spotkaniu z przedstawicielami Disneya.

"Przedstawiłem pomysł Disneyowi. Powiedziałem im: 'Dlaczego nie stworzyć Star Wars z kategorią wiekową R, dla dorosłych?'. Nie musi to dotyczyć znanych postaci. Jest wiele bohaterów, których można wykorzystać. Ta kategoria nie jest po to, żeby film był wulgarny, nie o to chodzi. Byłby to raczej koń trojański dla głębszych emocji. Zawsze zastanawiam się, dlaczego studia nie chcą zaryzykować i pójść w tym kierunku" - mówił w podcaście Mendelsona.

Reynolds podkreślił również, że nie widzi w tym pomyśle miejsca na swój występ aktorski. Ważniejsze dla niego byłoby zajęcie się pracą za kulisami:

"Chcę to wyprodukować, może napisać scenariusz, albo po prostu pracować za kulisami. Takie franczyzy żyją z rzadkości i niespodzianek. Dzięki Disney+ nie ma co narzekać na niedobór 'Gwiezdnych wojen', jednak nadal możemy zaskakiwać widzów".

