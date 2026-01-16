"Gwiezdne wojny" mają nowych szefów. Kim są?

Po odejściu Kennedy z Walt Disney Company jej miejsce zajmą Dave Filoni oraz Lynwen Brennan. Awans pierwszego z wymienionych, który odpowiadał między innymi za seriale "Mandalorian" i "Ahsoka", był od dawna spodziewany. Filoni jako reżyser, scenarzysta i producent miał od dawna ogromny wpływ na kształt produkcji ze świata "Gwiezdnych wojen".

Niespodzianką jest natomiast dołączenie do niego Brennan, dotychczas dyrektor generalnej w Lucasfilm. Disney zdecydował się podzielić ich obowiązki. Filoni zajmie się stroną kreatywną, a Brennan finansową. Podobną strategię zastosowała wytwórnia Warner Bros., stawiając na czele DC Studios Jamesa Gunna i Petera Safrana.

Zadaniem Filoniego i Brennan jest utrzymanie zainteresowania marką "Gwiezdnych wojen" oraz kontakt z fanami. Oboje będą odpowiadali przed Alanem Bergmanem, jednym z przewodniczących korporacji Disneya.

Szef Disneya dziękuje Kathleen Kennedy

Kennedy pozostanie związana z "Gwiezdnymi wojnami" przez jakiś czas. Jest producentką dwóch nadchodzących filmów kinowych: "Mandaloriana i Grogu" oraz "Star Wars: Starfighter", które ukażą się w 2026 i 2027 roku.

"Gdy ponad dekadę temu nabyliśmy Lucasfilm, wiedzieliśmy, że do rodziny Disneya dołączy nie tylko jedno z najbardziej lubianych filmowych uniwersów, jakie kiedykolwiek stworzono, ale także zespół talentów pod wodzą wizjonerki, wybranej osobiście przez George’a Lucasa" – napisał o Kennedy Bob Iger, szef Disneya. "Jesteśmy jej głęboko wdzięczny za przywództwo, wizje i opiekę nad kultowym studiem i marką".

"Gwiezdne wojny" pod przewodnictwem Kathleen Kennedy

Pod przewodnictwem Kennedy "Gwiezdne wojny" wróciły do kin za sprawą nowej trylogii z lat 2015-19. Produkcje z uniwersum pojawiły się także na streamingu. Bardzo dobrze został przyjęty szczególnie "Andor".

W czasie jej rządów nie brakowało jednak nieudanych decyzji. Produkcja "Hana Solo. Gwiezdnych wojen – historii" była bardzo chaotyczna, a w czasie zdjęć zmieniono reżyserów. Zapowiedziane filmy Taiki Watitiego, Patty Jenkins oraz Davida Benioffa i D.B. Weissa nie zostały nigdy zrealizowane. Część seriali, między innymi "Księga Boby Fetta", "Obi-Wan Kenobi" i "Akolita", spotkała się z chłodnym odbiorem fanów i krytyków.