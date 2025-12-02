Informację o śmierci Nikodema Mareckiego potwierdziła Plejada w rozmowie z sekretariatem Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Niedźwiedziu.

"Potwierdzam informację. Pogrzeb jest w środę" - przekazali przedstawiciele placówki, do której uczęszczał młody aktor.

Do tragicznych wydarzeń doszło 26 listopada w miejscowości Szczepanowice w powiecie krakowskim. Na miejscu zjawiła się policja, straż pożarna i pogotowie. Potwierdzono również zjawienie się śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejnego dnia portal mjakmalopolska.pl, podał, że chłopcu nie udało się pomóc.

Reklama

Nikodem Marecki nie żyje. Chłopiec miał zaledwie 11 lat

Nikodem Marecki miał na swoim koncie kilka ról. Mogliśmy zobaczyć go m.in. w filmie "Zołza" z Małgorzatą Kożuchowską oraz w serialu "Szpital św. Anny" stacji TVN. Dotychczas najważniejszą kreację stworzył w "Białej odwadze" Marcina Koszałki. Wystąpił u boku Juliana Świeżewskiego i Filipa Pławiaka, grając brata Bronki (Sandra Drzymalska).

"Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki który grał w 'Białej odwadze' brata głównej bohaterki, Bronki. Nikodem wybieg z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielkie, strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał. Do zobaczenia" - upamiętnił chłopca reżyser głośnego filmu.

Nikodem Marecki: gwiazdy żegnają młodego aktora. "Serce pęka"

Wiadomość o śmierci młodego aktora wstrząsnęła branżą filmową. Wszyscy przyznają zgodnie, że Nikodem miał ogromny talent, był także chłopcem wrażliwym i pełnym ciepła.

"Ogromne wyrazy współczucia dla całej rodziny! Trudno uwierzyć w to, co się stało. Serce pęka. Nikodem był wspaniały" - napisała Małgorzata Kożuchowska.

"O Boże... Nie... co za straszna wiadomość... Wyrazy współczucia" - skomentowała Katarzyna Zawadzka.

"Straszne. Wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich" - dodała Maja Ostaszewska.

Do składania kondolencji dołączyła ekipa serialu "Szpital św. Anny":

"Z niedowierzaniem i ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Nikodema Mareckiego. Zawsze radosny, uśmiechnięty, bardzo zdolny, iskierka dobrej energii na planie. Wspaniale wcielił się w rolę Igora Hajduka w serialu 'Szpital św. Anny'. Będzie nam go bardzo brakowało. Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Nikodema. Łączymy się w niewyobrażalnym bólu".

Poruszenia śmiercią chłopca nie kryła również Joanna Liszowska, która na planie produkcji TVN grała jego mamę:

"Nikoś, nie ma słów, które wyraziłyby to co czuję po twoim nagłym odejściu... Pamiętasz? Często żartowałam, że gdybym miała syna, to chciałabym, żeby był taki jak ty - bystry, inteligentny, wesoły, z wyobraźnią, dowcipny, łobuzerski, a przy tym tak wrażliwy i ciepły. Byłeś wyjątkowy. Byłam twoją tylko serialową mamą, a kiedy to piszę znowu płyną mi łzy. Nie wyobrażam sobie bólu, jaki czują twoi rodzice, rodzina i bardzo mocno ich przytulam. Mam nadzieję, że odnajdą w sobie tę nieludzką siłę, by to przetrwać i żyć w tej innej rzeczywistości... bo bez ciebie. Pewien aktor (może kiedyś chciałeś nim zostać) powiedział, że choć nie wie, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, to jednego jest pewien: ci, którzy zostają, będą bardzo za nim tęsknić. Nikoś, będziemy, już za tobą tęsknimy. I wiesz? Czyniłeś ten świat lepszym. Dziękuję, że mogłam cię poznać. I nie wiem dlaczego takie rzeczy się wydarzają... może by zrozumieć, że nasze 'problemy' codzienności tak naprawdę nimi nie są".

Głos w mediach społecznościowych zabrał również tata Nikodema, Maksymilian Marecki. Jego wpis, choć krótki, wyciska łzy z oczu:

"Jesteś moją dumą, Wielki Człowieku [*] do zobaczenia".

Nikodem Marecki: znamy szczegóły pogrzebu

Z zamieszczonego przez szkołę wpisu wynika, że ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 12:00 w Kościele Parafialnym w Niedźwiedziu. Po mszy nastąpi odprowadzenie chłopca na cmentarz parafialny.