Gwiazdy w mrocznym thrillerze. Ten film wgniata w fotel

Gwiazdy zachwycają w brawurowych kreacjach

W "Papierowym tygrysie" James Gray ponownie przygląda się bohaterom, których pragnienie lepszego życia prowadzi do dramatycznych wyborów. Reżyser powraca do tematyki przestępczego półświatka, lojalności i moralnych dylematów. Tym razem opowiada historię dwóch braci, dla których pogoń za amerykańskim snem może zakończyć się utratą wszystkiego, co najważniejsze.

Na ekranie spotykają się trzy hollywoodzkie gwiazdy. Adam Driver ("Historia małżeńska", "Dom Gucci") i Miles Teller ("Whiplash", "Top Gun: Maverick") wcielają się w braci Gary'ego i Irwina Pearlów, a partneruje im Scarlett Johansson ("Historia małżeńska", "Jojo Rabbit").

"Ten thriller wgniata w fotel" - pisał David Rooney z The Hollywood Reporter. Justin Chang na łamach The New Yorkera określił film jako "niesamowicie wciągający", a Mark Olsen z Los Angeles Times wyróżnił występy gwiazdorskiej obsady, nazywając je "jednymi z najlepszych kreacji Drivera, Johansson i Tellera".

"Papierowy tygrys": Fabuła

Gary, były nowojorski policjant, wciąga swojego brata Irwina w interes, który ma wreszcie ustawić finansowo jego rodzinę. Plan zakłada nawiązanie współpracy ze społecznością rosyjskich imigrantów. Gdy Irwin orientuje się, że ci "imigranci" to w rzeczywistości potężny rosyjski gang, na wycofanie się z interesu jest już późno.

Nowi wspólnicy szybko zmieniają się w bezwzględnych wrogów, a stroniący od przemocy Irwin będzie musiał stanąć w obronie swojej rodziny. W przeżartym korupcją Nowym Jorku żadne służby nie kwapią się do konfliktu z rosyjską mafią, znaną z nieludzkiego wręcz okrucieństwa. Irwin może liczyć tylko na Gary'ego, o którego zaczyna upominać się również mroczna policyjna przeszłość.

"Papierowy tygrys" [trailer] materiały dystrybutora



