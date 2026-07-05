Gwiazdy są już mężem i żoną. Nie do wiary, kto udzielił im ślubu

Najsłynniejszy ślub 2026 roku

O ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce'a mówiło się od miesięcy. Wszystko z powodu horrendalnych kwot, jakie miała kosztować uroczystość i ilości gwiazd, jakie miały się na niej pojawić.

Ostatecznie 3 lipca w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku gośćmi młodej pary byli między innymi: Bradley Cooper, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, Dakota Johnson, Ethan Hawke, Jason Sudeikis, Hugh Grant, Camila Cabello oraz Ed Sheeran. Ponadto podczas wesela wystąpili Stevie Nicks i Tim McGraw.

Całą ceremonię poprowadził zaś legendarny hollywoodzki aktor i komik Adam Sandler. To on ostatecznie udzielił ślub młodej parze.

W poprzednich latach wielokrotnie wyrażał się on o Swift i Kelce'em w samych superlatywach.

Tego ostatniego nazwał "świetnym aktorem i świetnym człowiekiem". "Taylor jest dla mojej rodziny niezwykle miła i zawsze taka była. Moje dzieci spotykały Taylor wiele razy na przestrzeni lat i jest dla nich niesamowicie serdeczna i ciepła" - mówił z kolei o Swift.