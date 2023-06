Temat ochrony morskich stworzeń nie wydaje się atrakcyjny. Kampania "Fishlove" chce to zmienić, dlatego od pięciu lat realizuje sesje zdjęciowe, w których gwiazdy pozują nago z morskimi zwierzętami. A wszystko po to, by podnosić świadomość potrzeby ochrony ekosystemów morskich Ziemi i promowania zrównoważonego rybołówstwa.

Gwiazdy pozują nago z morskimi stworzeniami

Wśród dwudziestu sław, które w tym roku sfotografowały się z morskimi zwierzętami, są zdobywczyni Oscara Judi Dench , wizjoner i przedsiębiorca Richard Branson czy znakomita aktorka Helena Bonham Carter . Na wystawie przed gmachem Parlamentu Europejskiego w Brukseli można obejrzeć też akty Seana Penna , Gillian Anderson , Emmy Thompson z Gregiem Wise'em i Rutgera Hauera.



