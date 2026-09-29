Uroczysta premiera "Lalki". Zobaczyliśmy Warszawę oczami Prusa

Na tę premierę czekała cała Polska. W klimacie XIX-wiecznej Warszawy, w arystokratycznym anturażu Teatru Narodowego odbył się uroczysty bankiet i pierwszy oficjalny pokaz jednej z najgłośniejszych adaptacji filmowych ostatnich lat. "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego zadebiutowała na dużym ekranie, gromadząc w warszawskiej operze wybitnych aktorów, twórców filmowych i dziennikarzy. Dla większości z nich była to pierwsza okazja, by po ponad trzech latach pracy nad ekranizacją dzieła Prusa nareszcie nacieszyć się jej efektem końcowym.

Premiera "Lalki" przyciągnęła prawdziwe tłumy cenionych osobistości ze świata kultury, show-biznesu, mediów i polityki. Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystego balu przed budynkiem Opery Narodowej gości przywitali dorożkarze, a w środku od razu dało się poczuć niczym na arystokratycznym zlocie u Łęckich. Czerwony dywan, kostiumy z epoki, dekoracje, wystawa sukni i gorsetów zaprojektowanych specjalnie na potrzeby filmu - to wszystko złożyło się na atmosferę wprost idealną do tego, by na nieco ponad trzy godziny przenieść się z powrotem do czasów Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej.

Wisienką na torcie uroczystej premiery "Lalki" były rzecz jasna zjawiskowe kreacje gwiazd, które zapozowały fotoreporterom na czerwonym dywanie. Największą uwagę przykuły odtwórczynie głównych ról kobiecych, w tym Kamila Urzędowska, która przeszła po czerwonym dywanie w kreacji zaprojektowanej przez Roberta Czerwika. Z kolei Maria Dębska postawiła na elegancką suknię w odcieniu pudrowego różu. Równie efektownie prezentowali się również aktorzy, w tym Marcin Dorociński i Marek Kondrat, którego wielki powrót na ekrany po niemal dwóch dekadach przerwy był jednym z głównych tematów wieczoru.

"Lalka": gwiazdy filmu o współczesnej interpretacji powieści

Podczas premiery mieliśmy okazję porozmawiać z twórcami wyczekiwanego filmu o emocjach, jakie towarzyszą im na chwilę przed obejrzeniem "Lalki" na dużym ekranie.

- Dziś na premierze mam wrażenie, że ten nasz sen się spełnia. Oddajemy film naszym widzom, którzy, mam nadzieję z chęcią zobaczą go w kinie - mówiła Kamila Urzędowska, czyli filmowa Izabela Łęcka. Dopytywana o to, jak postrzega zjawisko "lalkomanii", które od wielu tygodni wzbudza wśród Polaków wiele emocji, stwierdziła, że dyskusje o interpretacji sztuki zawsze są czymś wyjątkowym.

- Jeżeli mamy o co się kłócić, to o naszą przepiękną literaturę. Cieszyć się tym, że artyści chcą tworzyć i te filmy powstają. Wszyscy chcą robić to z myślą o widzach, że mamy szansę dotykać tak ważnych i głębokich tematów - mówiła.

- Bardzo ciekawi mnie współczesna interpretacja dzieł, które za moich szkolnych czasów miały tę interpretację narzuconą. Dzisiaj młode pokolenie zupełnie inaczej patrzy na tych bohaterów. Wokulski przez wielu jest postrzegany jako stalker, inaczej młodzi ludzie patrzą na Izabelę Łęcką (...) Taka reinterpretacja jest szalenie interesująca - przyznała Maja Ostaszewska, która w filmie gra Baronową Krzeszowską.

Reżyser "Lalki" o swoim dziele. "Jest filmowym koncertem"

O pracę na planie zdjęciowym, kręcenie scen na Krakowskim Przedmieściu, które specjalnie na potrzeby filmu zamknięto na dwa tygodnie oraz doświadczenia w pracy z tak imponującą obsadą zapytaliśmy reżysera "Lalki" Macieja Kawalskiego.

- Wyobrażałem sobie, że podobnie muszą się czuć sportowcy na olimpiadzie. Przygotowywali się do czegoś wiele lat, ale jest ten moment startu, nie można się potknąć. Jedno potknięcie może odróżniać złoty medal od wywrócenia się i nie dotarcia na metę. Przy każdej scenie miałem poczucie tego startu na olimpiadzie. Każda musiała być w pewnym sensie wygrana. I tak też się stało. Każdego dnia miałem poczucie łapania błyskawicy w butelkę - powiedział.

Twórca adaptacji dzieła Prusa nie miał wątpliwości, że będzie to dla widzów jedyne w swoim rodzaju filmowe wydarzenie.

- Lalka jest filmowym koncertem. Warto go przeżyć na dużym ekranie z innymi ludźmi. Warto skonsumować tę filmową ucztę - stwierdził.

Wielki powrót Marka Kondrata w "Lalce". "Praca z nim była czymś magicznym"

- Ta praca była świetnie zorganizowana. To, że producentowi Radkowi Drabikowi udało się zwerbować tak wspaniałe nazwiska: moją panią profesor Maję Komorowską, Andrzeja Seweryna, Krystynę Jandę, Borysa Szyca, plejadę wspaniałych aktorów, to coś niebywałego - powiedziała Agata Kulesza, podkreślając, jak ogromny wysiłek w powstanie "Lalki" włożyli autorzy scenografii, kostiumów czy operator Piotr Sobociński Jr.

Aktorzy obecni na premierze nie szczędzili pochwał w stronę Marka Kondrata, który po niemal dwóch dekadach przerwy od aktorstwa zdecydował się na swój wielki powrót w roli Ignacego Rzeckiego.

- Większość marzeń zawodowych w życiu spełniłem. Zagrałem na cztery ręce ze Staszkiem Sojką, byłem na jednej scenie ze Stingiem. Ta lista się nie poszerzała, bo byłem bardzo spełnioną osobą. Ale spotkanie z Markiem było na tej liście wysoko, chociaż myślałem, że to już się nie stanie, nikt z nas nie przypuszczał, że będzie chciał się jeszcze bawić w ten niepoważny zawód. Muszę przyznać, że to on mnie namówił na ten epizod - powiedział Maciej Stuhr, odtwórca roli doktora Szumana.

- Powrót Marka jest cudowny. Uwielbiam go na ekranie i praca z nim na planie była czymś magicznym - mówił reżyser "Lalki" Maciej Kawalski. Zapytaliśmy go również o to, jak udało mu się przekonać Kondrata do zagrania w filmie.

- To był długi proces. Przepisywałem kilkukrotnie scenariusz, kilka razy się spotykaliśmy. Marek bardzo ostrożnie do tego podchodził, zastanawiał się, z której strony do tego podejść. Natomiast dla nas wszystkich była to duża szansa - podsumował reżyser.

"Lalka": obsada i twórcy ekranizacji dzieła Prusa

"Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego to ponadczasowa historia miłości, której na drodze stoją podziały społeczne, przyjaźni, rozdarcia między pogonią za ambicjami a zdrowym rozsądkiem, leżąca na pograniczu romantyzmu i pozytywizmu. Twórca "Niebezpiecznych dżentelmenów" pokusił się o wierną adaptację, zrealizowaną z ogromnym rozmachem przy udziale tysięcy statystów i wybitnych polskich aktorów, w tym Marcina Dorocińskiego, Marka Kondraya, Krystyny Jandy, Kamili Urzędowskiej czy Andrzeja Seweryna. To wielki powrót klasyki polskiej literatury, który przenosi nad do Warszawy u schyłku XIX wieku dzięki wyjątkowej scenografii Katarzyny Sobańskiej, Marcela Sławińskiego i Anny Mocny oraz kostiumom zaprojektowanym przez Katarzynę Lewińską i Tomasza Ossolińskiego.

Film wejdzie do szerokiej dystrybucji kinowej już 30 września 2026 roku dzięki Kino Świat.