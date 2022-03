"28 dni" w Polsacie

Dramat z Sandrą Bullock w roli głównej. Gwen Cummings jest nowojorską dziennikarką, która uwielbia barwne, rozrywkowe życie. Eleganckie przyjęcia i całonocne eskapady po knajpach to dla niej i jej chłopaka, Jaspera (Dominic West), codzienność. Oboje lubią nowe wrażenia, więc nie ograniczają się tylko do alkoholu, eksperymentują też z narkotykami. Gwen nie zdaje sobie sprawy, że stopniowo uzależnia się od używek. Wkrótce coraz trudniej jest jej się bez nich obyć. Podczas przyjęcia weselnego swojej siostry, Lily (Elizabeth Perkins), Gwen upija się na umór i uprowadza ślubną limuzynę, którą następnie rozbija.

Reklama

Sąd daje jej do wyboru: więzienie lub pobyt w klinice odwykowej. Dziewczyna wybiera to drugie zakładając, że będzie to kolejna wesoła przygoda, w czym usilnie stara się podtrzymać dziewczynę odwiedzający ją tam Jasper. Gwen nawet nie przypuszcza, że przyjazd do ośrodka całkowicie odmieni jej życie. Dopiero tam uświadomi sobie, że jej rzekomo wspaniałe życie jest w rzeczywistości puste, a używki nie są w stanie zagłuszyć urazów z dzieciństwa, poczucia osamotnienia i nieumiejętności porozumienia się z innymi.

Film zostanie wyemitowany w środę, 23 marca o godzinie 23:10 na antenie Polsatu.



Sandra Bullock odchodzi z show-biznesu! Co będzie robiła?

"W pewnym momencie potrzebowałem alkoholu, aby cokolwiek mnie cieszyło"

Zdjęcie Daniel Radcliffe / E! Entertainment / Getty Images

Charlie Sheen jest bez wątpienia jednym z największych imprezowiczów w Hollywood. Alkohol w połączeniu z narkotykami i seks - to trzy główne nałogi aktora. Kilkukrotny odwyk nie przyniósł rezultatów. Sheen słynie z burd i ekscesów wywoływanych pod wpływem. Krążą również legendy na temat sum, jakie wydaje na prostytutki i kokainę. Najsłynniejsza z jego 38-godzinnych suto zakrapianych imprez skończyła się na ostrym dyżurze!

Daniel Radcliffe już na planie "Harry'ego Pottera i Księcia Półkrwi" zaglądał do kieliszka! "W pewnym momencie potrzebowałem alkoholu, aby cokolwiek mnie cieszyło. Było kilka takich lat, gdy świetnie się czułem prowadząc życie w blasku fleszy, które tak naprawdę nigdy do mnie nie pasowało" - zdradził gwiazdor w jednym z wywiadów.

Radcliffe twierdzi, że jest całkowitym abstynentem od czasu ostatniego klapsa na planie finałowej części sagi: "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II" w sierpniu 2010 roku. "Naprawdę cieszy mnie to, że będąc w związku z moją dziewczyną mogę być po prostu miły, a nie wiecznie pijany" - wyznał.

"Jak przejdziesz terapię i już jesteś trzeźwy, bo chory jesteś do końca życia - musisz uważać na mechanizmy, które w każdej sytuacji mogą uruchomić lawinę" - przestrzegał Borys Szyc w wywiadzie dla "Gali". Aktor przez wiele lat zmagał się z nałogiem. W trudnych chwilach mógł liczyć na wsparcie ukochanej.

"Sam się zastanawiam, jak ja tyle rzeczy zrobiłem, tyle ról zagrałem. W ostatnim okresie mojego piętnastoletniego picia nie odczuwałem już żadnej przyjemności. Musiałem pić tylko, żeby dalej funkcjonować, aż w końcu powiedziałem sobie 'stop'. Bo zrozumiałem, że się zabiję. A tego nie chciałem" - wyznał w "Vivie!".

Te gwiazdy zmagają się z nałogiem, walczą oraz podnoszą się z dna...

"Nim się spostrzegłam, byłam już na dnie..."

Zdjęcie Grzegorz Daukszewicz / Niemiec / AKPA

Grzegorz Daukszewicz, czyli niezapomniany Adam Krajewski z "Na dobre i na złe" Do tego, że cierpi na chorobę alkoholową i zaczyna sięgać dna, Grzegorz Daukszewicz przyznał się rok temu za pośrednictwem mediów społecznościowych w komentarzu pod postem, w którym swe życie bez alkoholu opisał... Borys Szyc.

"Ja już 9 miesięcy nie piję i z każdym dniem odżywam" - wyznał pod postem kolegi. Wkrótce potem Grzegorz Daukszewicz potwierdził w wywiadzie, że jest niepijącym alkoholikiem. "Decyzja, żeby zerwać z nałogiem, dojrzewała we mnie przez kilka lat, kiedy zauważyłem, że zaczynam nadużywać alkoholu, i że odbiera mi on zdrowie oraz radość życia" - powiedział w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Stanisława Celińska nie kryje, że popularność, której doświadczyła tuż po ukończeniu szkoły teatralnej, była ponad jej siły, a łączenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, po prostu ją przerosło. "Żeby sobie z tym poradzić, zaczęłam sięgać po alkohol. Pozwalał mi zapomnieć, że mam coraz więcej różnych spraw na głowie. Nim się spostrzegłam, byłam już na dnie..." - wyznała w książce "Niejedno przeszłam". Dziś Stanisława Celińska z dumą mówi, że nie pije już od 30 lat, że udało się jej wygrać walkę z nałogiem, który niemal całkowicie zniszczył jej życie, rodzinę i karierę.

Marcin Kwaśny przez kilka lat nadużywał alkoholu i - jak stwierdził w wywiadzie - w pewnym momencie przestała mu się palić lampka kontrolna. "Zaczynałem pić i nie wiedziałem, kiedy przestać. Moje zachowanie pozostawiało wiele do życzenia" - wspomina. By zerwać z nałogiem, aktor zgłosił się na terapię i poszedł do... kościoła. "Wygrałem z nałogiem dzięki leczeniu i odnalezieniu Boga, do którego zwróciłem się o pomoc" - mówi.

Trzeźwi alkoholicy wśród gwiazd. Oni wygrali z nałogiem

"W tym czasie lekarze i pielęgniarki wydali z okazji wizyty artystów stosowny bankiet"

Zdjęcie Elżbieta Czyżewska / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Elżbieta Czyżewska to jedyna polska aktorka, która zagrała w kultowym amerykańskim serialu "Seks w wielkim mieście" - bardzo wstydziła się rodziny, z której pochodziła i biedy, jakiej doświadczyła w dzieciństwie. Ojciec Elżbiety Czyżewskiej zginął podczas wojny, a jej matka - biedna krawcowa - nie była w stanie właściwie zaopiekować się nią i jej siostrą Krysią. Mieszkały w maleńkim pokoiku w rozpadającej się suterenie na warszawskiej Tamce, nie miały dostępu do bieżącej wody i elektryczności.

Matka codziennie piła na umór i sprowadzała do domu przygodnych kochanków. W końcu oddała kilkuletnie wówczas córki do sierocińca. Elżbieta Czyżewska do końca życia nie wybaczyła mamie tego, że ją porzuciła. Niestety, odziedziczyła po niej skłonność do alkoholu i słabość do mężczyzn... Choroba alkoholowa i wypalane w ilościach hurtowych papierosy zniszczyły nie tylko jej urodę i karierę, ale też - przede wszystkim - zdrowie. Aktorka zmarła na raka przełyku w czerwcu 2010 roku.

Jan Himilsbach ("Rejs", "Ślad na ziemi") i Zdzisław Maklakiewicz ("Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", "Szaleństwo Majki Skowron") aktorzy i przyjaciele traktowali życie jak zabawę. O ich przygodach i imprezach powstawały różne historie i anegdoty. Najciekawsze z nich zostały opisane w książce "Skandaliści PRL". Jej autor, Sławomir Koper, pisze m.in. o tym, jak żona Jana Himilsbacha aby uchronić go przed pójściem na kolejną zakrapianą imprezę zamykała go w domu, kiedy szła do pracy.

Z kolei, jak przytacza w swojej książce Sławomir Koper, Janusz Głowacki opowiedział taką historię: "Janusz Kondratiuk opowiadał mi, że przy kręceniu "Wniebowziętych" Janek po wypiciu poważniejszej ilości alkoholu miał zapaść i zawieziono go na pogotowie. Dostał jakieś zastrzyki i powoli odzyskiwał przytomność. W tym czasie lekarze i pielęgniarki wydali z okazji wizyty artystów stosowny bankiet. (...) W pewnej chwili Janek sztywno jak dziecko Frankensteina usiadł na stole, złapał stojącą z boku szklankę spirytusu, wypił i stracił przytomność. Lekarz rzucił się go ratować. Bankiet na chwilę przerwano".

Skandaliści PRL-u: U nich alkohol lał się strumieniami