Gwiazdy kina w polskim filmie. Znamy szczegóły powstania projektu

"Dobry chłopiec": Ile wolności człowiek może oddać?

Bartłomiej Bartosik - scenarzysta filmu "Dobry chłopiec" z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem warszawskiej SGH. Mimo przeszłości związanej z publicystyką filmową, niemal dekadę kariery zawodowej związał z reklamą internetową. To właśnie tam - podczas pracy w korporacji - zrodził się pomysł napisania scenariusza "Dobrego chłopca". W 2017 powstał pierwszy draft, a dwa lata później projektem zainteresował się Jerzy Skolimowski.

Reżyserii podjął się ostatecznie Jan Komasa, a w rolach głównych zagrali: Anson Boon w roli zdegenerowanego, zagubionego chłopaka i Stephen Graham w roli ojca, który w wychowaniu wyznaje zasadę kija i marchewki, a do przyszywanego syna mówi językiem wprost z korporacyjnych szkoleń menadżerskich.

"Dobry chłopiec" to historia o tym, ile wolności człowiek może oddać, żeby zasypać poczucie samotności. Czy wolność jest nadrzędną wartością, choć każdy z nas zależny jest od kogoś? Jak ciężki jest łańcuch, który bohater musi założyć na szyję by być wystarczająco odpowiedzialnym i dorosłym? Jak bardzo wychowanie jest tresurą i ile jesteśmy w stanie zrobić by ktoś poklepał nas po głowie i powiedział: "good boy".

"Dobry chłopiec": O filmie

Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego "dobrego chłopca" poprzez wymuszoną i specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak zmuszony do czytania książek i uczenia się manier Tommy, myśli tylko o jednym - jak stamtąd uciec.

"Dobry chłopiec" tylko w kinach od 6 marca!