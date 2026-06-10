Gwiazdy kina przyjadą do Polski. Wszystko z powodu niezwykłej premiery

"Ojczyzna": Premiera pełna gwiazd

W wydarzeniu wezmą udział twórcy produkcji: nagrodzony na tegorocznym festiwalu w Cannes za reżyserię Paweł Pawlikowski, autor zdjęć Łukasz Żal, scenografowie Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński, kostiumografka Aleksandra Staszko, montażysta Piotr Wójcik, charakteryzator Waldemar Pokromski, producentka Ewa Puszczyńska. Do ekipy dołączy także Joanna Kulig, która w "Ojczyźnie" ma swój specjalny udział.

"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) - aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy - z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.

"Ojczyzna" [trailer] materiały dystrybutora

"Ojczyzna" - jak mówi Paweł Pawlikowski - splata w sobie wiele wątków, ale opowiada o nich z umiarem i prostotą, w mocnych kadrach i gęstych scenach, pozostawiając widzowi przestrzeń do przeżywania i wyobrażania.

Kim są Sandra Hüller i Hanns Zischler?

Sandra Hüller stała się rozpoznawalna dzięki fenomenalnej roli w komedii "Toni Erdmann" Maren Ede. Ma niebywały talent aktorski, każdą jej postać charakteryzuje niesamowita energia. "Anatomia upadku" Justine Triet czy "Strefa interesów" Johnatana Glazera ugruntowały jej pozycję jako gwiazdy europejskiego kina. W tym roku możemy ją oglądać aż w czterech produkcjach. W lutym za kreację w filmie "Rose" otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Zagrała też w głośnym hollywoodzkim filmie "Projekt Hail Mary" u boku Ryana Goslinga. Wkrótce zobaczymy ją w komedii "Digger" Alejandro G. Inarritu.

Hanns Zischler to jeden z najwybitniejszych niemieckich aktorów, wystąpił w ponad 200 filmach fabularnych oraz produkcjach telewizyjnych, w tym reżyserowanych przez legendarnych mistrzów kina: Jean-Luca Godarda, Wima Wendersa i Stevena Spielberga. Jest także utalentowanym pisarzem, znawcą twórczości Thomasa Manna.

79. MFF w Cannes. Ewa Puszczyńska o "Ojczyźnie". Film o współczesnym chaosie INTERIA.PL

Producentami filmu są: Mario Gianani i Lorenzo Mieli (OUR Films), Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions), Jeanne Tremsal i Edward Berger (Nine Hours), Dimitri Rassam (Chapter 2) oraz Lorenzo Gangarossa (Circle One). "Ojczyzna" jest wspólną produkcją czterech krajów: Polski, Niemiec, Włoch i Francji. Ze strony polskiej film powstał w koprodukcji z Canal + Polska, Wytwórnią Filmów Fabularnych we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Filmowym i Instytucją Filmową Silesia-Film. Film został współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Produkcję dofinansowano także ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada Kino Świat. "Ojczyzna" pojawi się w kinach 19 czerwca.



