Gwiazdy Hollywood w Zabrzu! Jeremy Irons na planie nowego "Nieśmiertelnego"

Kultowy film "Nieśmiertelny" z 1986 roku powraca w nowej odsłonie, a jego główną gwiazdą będzie Henry Cavill, znany m.in. z roli Geralta w netfliksowym "Wiedźminie". Za reżyserię odpowiada Chad Stahelski. Na ekranie zobaczymy także inne gwiazdy światowego kina: Russell Crowe wystąpi jako Ramirez, Dave Bautista jako Kurgan, a Karen Gillan jako Heather, ukochana głównego bohatera.

Choć od jakiegoś czasu wiadomo było, że ekipa filmowa zawita do Polski, nikt nie spodziewał się, że będziemy gościć gwiazdy takiego formatu - do Zabrza trafił sam Jeremy Irons!

"Nieśmiertelny": plan filmowy w Polsce

Zdjęcia do rebootu "Nieśmiertelnego" realizowano już w Częstochowie i Łodzi, gdzie przybycie ekipy wzbudziło ogromny entuzjazm. W ostatnich dniach filmowcy przenieśli się do Zabrza, a w centrum zainteresowania znalazł się kościół św. Józefa.

"Amerykańscy filmowcy zakochali się w Zabrzu, a dokładniej w kościele św. Józefa przy ul. Roosevelta. Architektura i niesamowity, surowy klimat tego miejsca idealnie wpisują się w mroczny świat rebootu kultowego klasyka z 1986 roku" - podaje serwis Zabrze24.info.

Aby przygotować przestrzeń do zdjęć, z wnętrza świątyni usunięto część wyposażenia, w tym ławki i dekoracje, a niektóre elementy architektoniczne zostały czasowo zasłonięte. Pojawienie się na miejscu Jeremy'ego Ironsa wywołało ogromne poruszenie wśród fanów. Wcześniej ekipa realizowała widowiskowe sceny w walcowni Huty Częstochowa, skąd przeniosła się na Górny Śląsk. Produkcja ma trafić do kin w 2027 roku.