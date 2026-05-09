1 maja w polskich kinach zadebiutowała kontynuacja światowego fenomenu z 2006 roku. W filmie "Diabeł ubiera się u Prady 2" ponownie możemy zobaczyć gwiazdy pierwszej odsłony: Meryl Streep, Anne Hathway i Emily Blunt.

"Diabeł ubiera się u Prady 2": ile zarobiły gwiazdy filmu? Kwoty robią wrażenie

Z informacji podanych przez portal Variety wynika, że każda z aktorek zarobiła po 12,5 mln dolarów. Choć Meryl Streep mogłaby żądać wyższej stawki, z racji tego, że odegrała w filmie najbardziej znaczącą rolę, gwiazda zadbała o to, by koleżanki z planu były równo traktowane. Jest to również efekt umowy, która ma gwarantować gwiazdom równe warunki.

Co więcej, zarobki aktorek z czasem mogą być jeszcze większe. Każda z nich ma zapewniony dodatkowy dochód, który zależny jest od wyników box office'u. Już teraz wpływy z kas znacznie przekroczyły prognozy analityków; produkcja przekroczyła już próg 300 milionów dolarów i nadal cieszy się dobrą frekwencją w kinach na całym świecie.

O czym opowiada "Diabeł ubiera się u Prady 2"?

W drugiej części Miranda Priestly (Streep), redaktor naczelna magazynu Runway, mierzy się z upadkiem prasy drukowanej. Na jej drodze pojawia się Emily (Blunt), dawna asystentka Mirandy, a dziś wpływowa menedżerka w luksusowym koncernie, dysponującym budżetami reklamowymi, których redakcja Runway desperacko potrzebuje. Jednocześnie Miranda mierzy się z kryzysem medialnym, który ma zażegnać powracająca do "Runway" Andy (Hathaway).

