Gwiazdy apelują o zawieszenie broni w strefie Gazy

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Prawie 70. hollywoodzkich celebrytów podpisało list otwarty skierowany do prezydenta Joe Bidena. Gwiazdy proszą, by zaapelował on o wstrzymanie ognia w strefie Gazy.

Zdjęcie Wśród sygnatariuszy listu do prezydenta Joe Bidena znaleźli się między innymi Andrew Garfield i Oscar Isaac / Christopher Polk/NBC / Contributor / Getty Images