Gyllenhaal zostanie nagrodzona podczas ceremonii otwarcia 60. MFF w Karlowych Warach. Zwieńczy ją pokaz "Panny młodej!", ostatniego filmu reżyserki.

W swojej karierze otrzymała ona dwie nominacje do Oscara: za drugoplanową rolę w "Szalonym sercu" oraz za scenariusz "Córki", jej debiutu reżyserskiego. Drugi film przyniósł jej także nagrodę w tej kategorii podczas festiwalu w Wenecji. We wrześniu aktorka stanie na czele jury tegorocznej edycji wydarzenia.

Eisenberg otrzyma swoją nagrodę w trakcie festiwalu. Publiczność będzie mogła zobaczyć film "Sobowtór" z 2013 roku, w którym wystąpił u boku Mii Wasikowskiej.

Aktor zdobył uznanie za sprawą roli Marka Zuckerberga, założyciela Facebooka, w "The Social Network" Davida Finchera. Przyniosła mu ona nominację do Oscara. Drugą szansę na złotą statuetkę otrzymał za scenariusz zrealizowanego w Polsce "Prawdziwego bólu". Eisenberg pracuje obecnie nad postprodukcją swojego trzeciego projektu reżyserskiego, niezatytułowanej jeszcze komedii.

60. MFF w Karlowych Warach. Ikona słowackiego kina z nagrodą honorową

Wcześniej ogłoszono, że honorową nagrodę podczas 60. MFF w Karlowych Warach odbierze także słowacka aktorka Magda Vášáryová, znana z filmów "Małgorzata, córka Łazarza" Františka Vláčila oraz "Ptaszki, sieroty i głupcy" Juraja Jakubisko. Drugi z wymienionych filmów znalazł się w programie wydarzenia.

Kiedy odbędzie się festiwal filmowy w Karlowych Warach w 2026 roku?

60. MFF w Karlowych Warach odbędzie się w dniach od 3 do 11 lipca 2026 roku.



