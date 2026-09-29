Gwiazdorska premiera nowej "Lalki"! Maria Dębska skradła show

"Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego to bez wątpienia jedno z najgłośniejszych wydarzeń kinowych ostatnich miesięcy. Twórcy podjęli się karkołomnego zadania, przedstawiając ponadczasową powieść Bolesława Prusa. Obsada robi piorunujące wrażenie: w postać Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, niezapomnianą Izabelą Łęcką została Kamila Urzędowska, a na szczególną uwagę zasługuje Marek Kondrat, który dla tej roli powrócił z aktorskiej emerytury jako Ignacy Rzecki.

28 września odbyła się wyczekiwana, uroczysta premiera filmu. Czerwony dywan zapełnił się największymi gwiazdami polskiego kina. Choć oczu nie dało się oderwać m.in. od Sandry Drzymalskiej, to Maria Dębska wyróżniła się na tle zaproszonych gości.

Maria Dębska jako nowa Kazimiera Wąsowska

Dębska, znana ze znakomitej roli Kaliny Jędrusik w filmie "Bo we mnie jest seks", w nowej adaptacji Prusa mierzy się z postacią Kazimiery Wąsowskiej. Co niezwykle ciekawe, w kultowej wersji "Lalki" z 1968 roku w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa w tę samą bohaterkę wcielała się właśnie... Kalina Jędrusik! To wspaniałe, kinowe mrugnięcie okiem do miłośników polskiej kinematografii.

Na ten wyjątkowy wieczór Maria Dębska wybrała kreację, która natychmiast stała się jednym z najczęściej komentowanych tematów wieczoru. Aktorka postawiła na długą, satynową suknię w delikatnym, pudroworóżowym odcieniu, zaprojektowaną przez Gosię Baczyńską.

Stylizację wyróżniał efektowny gorset o geometrycznej formie, który idealnie podkreślał sylwetkę i odsłaniał ramiona. Całość uzupełniały finezyjne drapowania w okolicy bioder oraz robiący ogromne wrażenie długi tren, nadający całości prawdziwie gwiazdorski styl.

Kreację dopełniły dodatki: eleganckie, kolczyki ze szmaragdami oraz pierścionki, które idealnie współgrały z nowoczesną elegancją sukni.

Czy nowa "Lalka" powtórzy sukces swoich legendarnych poprzedników i podbije serca współczesnych widzów? Premiera już 30 września!