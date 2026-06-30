Gwiazdorska obsada w filmie o wilkołakach. Pierwszy zwiastun zapiera dech

"Werwulf": o czym opowie nowy film Roberta Eggersa?

Po sukcesie filmu "Nosferatu" Robert Eggers postanowił, że kolejny projekt poświęci wilkołakom. "Werwulf", podobnie jak film o kultowym wampirze, powstaje pod szyldem Focus Features. Przy nowym projekcie reżyser ponownie współpracuje ze Sjónem, który pomagał Eggersowi przy scenariuszu do "Wikinga" z 2022 roku.

Jak podaje portal The Hollywood Reporter opowieść ma rozgrywać się w XIII-wiecznej Anglii. Scenariusz zawierać będzie dialogi w staroangielskim, by jak najlepiej odzwierciedlić realia tamtej epoki. Choć oficjalny opis fabuły nie został jeszcze opublikowany, film promowany jest zdaniem: "Wstrząsająca opowieść o oddaniu, potępieniu i wewnętrznym złu".

Pierwszy zwiastun horroru "Werwulf"

W produkcji wystąpią gwiazdy, które miały już wcześniej okazję współpracować z Eggersem. Mowa o Aaronie Taylor-Johnsonie, Lily-Rose Depp oraz Willemie Dafoe.

W pierwszym zwiastunie filmu możemy zobaczyć całą trójkę już po charakteryzacji. W tle zapowiedzi słychać złowieszczy głos opisujący klątwę, która ciąży na ich rodzinie. Pod koniec widzimy, jak Taylor-Johnson przemienia się w wilkołaka. Trailer można obejrzeć tutaj.

Premiera horroru "Werwulf" zapowiadana jest na Boże Narodzenie 2026 roku.

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