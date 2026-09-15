Z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji - święta przypominającego o wartościach, które od wieków kształtują społeczeństwa: wolności, równości i sprawiedliwości - do sieci trafił wyczekiwany zwiastun nowej filmowej odsłony "Nędzników". To właśnie o te ideały walczą bohaterowie legendarnej powieści Victora Hugo, która od ponad 160 lat skłania kolejne pokolenia do głębokiej refleksji nad prawami człowieka i siłą ludzkiego ducha.

Jedno z najważniejszych dzieł w historii literatury, przetłumaczone na ponad dwadzieścia języków i stale obecne w zestawieniach "musisz to przeczytać" najważniejszych mediów świata, powraca w nowej, spektakularnej ekranizacji.

"Nędznicy" trafią do kin już 25 grudnia!

Gwiazdorska obsada

Za kamerą projektu stanął nominowany do Césara Fred Cavayé, który przeniósł na wielki ekran powieść Hugo z prawdziwym rozmachem, tworząc niezwykle wciągające widowisko. Na ekranie zobaczymy absolutną plejadę gwiazd francuskiego kina:

Vincent Lindon (laureat Złotej Palmy) jako Jean Valjean, Tahar Rahim (nominowany do Złotego Globu) jako nieugięty inspektor Javert, Noémie Merlant (nominowana do Złotej Palmy), Camille Cottin (nominowana do Césara).

O czym opowie nowa wersja?

Fabuła skupia się na losach Jeana Valjeana, który po 19 latach spędzonych w więzieniu za kradzież bochenka chleba wychodzi na wolność jako człowiek naznaczony przez los. Pragnąc odkupić swoje winy, przyjmuje nową tożsamość i próbuje zbudować uczciwą przyszłość. Gdy składa umierającej Fantynie obietnicę, że zaopiekuje się jej córką Cosette, rozpoczyna się najważniejsza misja jego życia.

Wychowując dziewczynkę jak własne dziecko, Valjean musi jednak stale uciekać przed przeszłością. Po jego śladach podąża nieustępliwy inspektor Javert, przekonany, że dawny skazaniec nigdy się nie zmienił. Na tle pogrążającej się w społecznych niepokojach Francji losy bohatera, Cosette, zakochanego w niej Mariusa oraz Javerta splatają się w rewolucyjnym Paryżu w poruszającą opowieść o poświęceniu, miłości i nadziei na lepsze jutro.