Gwiazdor "Zmierzchu" zmienia profesję? Przygotowuje się do wydania płyty

Nowe wyzwania Roberta Pattinsona

Po roli w serii "Zmierzch", która zapewniła mu światowy rozgłos, Robert Pattinson szybko stal się gwiazdą i zaczął rozglądać się za bardziej ambitnymi kinowymi projektami.

Ostatnio wystąpił w filmie "Mickey 17" , a w 2027 roku ponownie zobaczymy go w roli Batmana. Czas między kolejnymi projektami filmowymi aktor przeznaczał... na muzykę. Wiele wskazuje na to, że Pattinson przygotowuje się do wydania swojego debiutanckiego krążka.

Jak poinformował portal NME Robert Pattinson ma już kilka gotowych numerów, które, jak donosi serwis zgłosił do ASCAP - Amerykańskiego Stowarzyszenia Kompozytorów, Autorów i Wydawców.

Reklama

Wydanie płyty przez Roberta Pattinsona nie zdziwi tych, którzy wiedzą, że od najmłodszych lat gra na gitarze, śpiewa i pisze piosenki. Swoją muzyczną pasję zaprezentował chociażby na pierwszej ścieżce dźwiękowej do filmu "Zmierzch", na której to wykonał piosenki "Never Think" oraz "Let Me Sign". Swoje wokalne talenty wykorzystał także w filmie "High Life".

Choć muzyka od zawsze była obecna w jego życiu, aktor długo wzbraniał się przed pokazaniem pełni wokalnego potencjału.

"Ludzie nienawidzą, kiedy aktorzy zostają muzykami" - powiedział w 2021 roku w rozmowie z E! Online. Wydaje się, że zmienił zdanie.