Gwiazdor zekranizuje klasyk literatury. Wszyscy na to czekają! Co wiemy?

Johnny Depp przeniesie na ekran "Mistrza i Małgorzatę"

W latach 60. XX wieku Michaił Bułhakow wydał powieść, która stała się prawdziwym klasykiem światowej literatury. "Mistrz i Małgorzata", która opowiada historię głównych bohaterów i przedstawia powieść szkatułkową o Poncjuszu Piłacie, do tej pory ekranizowana była wiele razy, ale jeszcze nie doczekała się angielskiej wersji językowej. Wszystko wskazuje na to, że jeden z największych aktorów Hollywood, Johnny Depp, podejmie się przeniesienia powieści na ekran i zrobi to właśnie w języku angielskim jako pierwszy człowiek w historii!

Szczegóły projektu zostały zdradzone 10 grudnia podczas Red Sea Film Festival w Arabii Saudyjskiej, gdzie Johnny Depp i jego ekipa pojawili się niespodziewanie. Gwiazdor może również wcielić się w główną rolę w produkcji - ta informacja nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona.

Produkcja powstaje pod szyldem firmy Johnny'ego Deppa - IN.2 Film. Będzie to także współpraca z producentkami Svetlaną Dali i Grace Loh, znanymi z filmu "Jeanne du Barry".

O czym będzie nowy film gwiazdora Hollywood?

Znamy oficjalny opis filmu: "Akcja rozgrywa się w Moskwie lat trzydziestych XX wieku, gdzie diabeł powraca z gadającym kotem, by siać zamęt wśród skorumpowanych mieszkańców, oraz w Jerozolimie za czasów Poncjusza Piłata. Trzecia, przeplatająca się historia, śledzi losy zmagającego się z systemem pisarza i jego ukochanej Małgorzaty, gotowej na wszystko, by go ocalić. To mroczna komedia, pełna wyobraźni, filozoficznej głębi i duchowego buntu - dzieło, które pozostaje niezmiennie aktualne i przypomina o sile sztuki, by rzucać wyzwanie, oświecać i trwać".

