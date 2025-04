"Fantastyczna Czwórka" - co nas czeka?

Marvel Studios zaprezentowało zwiastun jednej z najbardziej wyczekiwanych premier przyszłego roku - "Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki". Tym razem kultowi bohaterowie lądują nie w klasycznym nowoczesnym świecie, lecz w estetyce pełnej miedzianych tonów, szkła i futurystycznych wynalazków rodem z lat 60. To ukłon w stronę złotej ery science fiction i oryginalnych komiksów, ale z nową, świeżą energią.

Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) i Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) zostali przeniesieni do równoległej wersji Ziemi, gdzie muszą zmierzyć się z potężnym kosmicznym zagrożeniem. Galactus, ikoniczny pożeracz światów, oraz jego emisariuszka - kobieca wersja Silver Surfera (grana przez Julię Garner) - szykują atak, który może unicestwić całą planetę. A wszystko to w klimacie przypominającym "Jetsonów" spotykających "2001: Odyseję kosmiczną".

Na czym skupia się Pedro Pascal w portretowaniu Reeda Richardsa?

W niedawnym wywiadzie dla "ComicBook" Pedro Pascal zdradził, na czym najbardziej skupia się przy kreowaniu swojego bohatera - Reeda Richardsa.

"W przypadku Reeda jego ciało może się rozciągać, ale to postać mózgowa" - powiedział aktor. "Chyba po prostu całkowicie to zdradzę. Pomyślałem o genialności ośmiornicy. Nie w dosłownym, fizycznym tłumaczeniu, ale umieściłem to w swojej podświadomości. Tak. To największy sekret postaci, jaki wam ujawniłem".

Aktor zdecydował się też porównać swoich bohaterów z "Fantastycznej Czwórki" i "Mandaloriana".

"Wiesz, w przypadku Din Djarina jest tak wiele fizycznego autorstwa, które jest zbiorowym wysiłkiem - mojej pracy, pracy Brendana Wayne'a, pracy Latifa Crowdera i innych osób, które włożyły zbroję" - powiedział. "W przypadku Reeda było to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie - napisać coś, co jest bardzo znane światu, ma przeszłość, bardzo specyficzne zrozumienie stron komiksów, różne ewolucje i takie tam. A potem coś, co jest tak niezależne w swojej tożsamości, jeśli chodzi o naszą wersję. Dla mnie, wiesz, jego ciało może się rozciągać, ale to jest postać mózgowa, a to jego umysł był dla mnie najważniejszy".

Film "Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki" zadebiutuje w kinach już w wakacje - 25 lipca 2025 roku. Na ekranie, oprócz Pedro Pascala, zobaczymy Vanessę Kirby, Josepha Quinna, Ebona Moss-Bachracha, Ralpha Inesona, Julię Garner, Paula Waltera Hausera, Johna Malkovicha, Natashę Lyonne i Sarah Niles.

