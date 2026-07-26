Gwiazdor w końcu dał się namówić. To największe zaskoczenie tego roku

Krystian Zając

Oprac.: Krystian Zając

Ryan Gosling w końcu dołącza do Kinowego Uniwersum Marvela. W kogo się wcieli?

Ryan Gosling w czerwonej kurtce, z jasnymi włosami i brodą, na tle szarej powierzchni podczas Comic-Con 2026.
Ryan Gosling na Comic-Con 2026AMY SUSSMAN/Getty AFPEast News

Ryan Gosling Ghost Riderem

Od kilku dni w San Diego odbywa się Comic-Con 2026. Prezentowane są na nim zwiastuny nadchodzących produkcji, a także ogłaszane najważniejsze informacje związane z powstawaniem kolejnych superprodukcji, przede wszystkich ekranizacji popularnych komiksów.

Szef Marvela Kevin Feige zdradził, że do jego kinowego uniwersum dołączył właśnie Ryan Gosling.

Gwiazdor "Projektu Hail Mary" wcieli się w postać Ghost Ridera w nowej, samodzielnej produkcji. Za reżyserię filmu odpowiadać będzie Shawn Levy, a jego premiera zaplanowana jest na 2028 rok.

Levy doskonale zna świat Marvela, ostatnio wyreżyserował i wyprodukował przebój kinowy "Deadpool & Wolverine".

Niedawno współpracował również z Goslingiem. Efekty tego będziemy mogli zobaczyć w superprodukcji "Star Wars: Starfighter", która wejdzie na ekrany kin 28 maja 2027 roku.

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Krystian Zając

Kultowy superbohater na dużym ekranie

Gosling będzie drugim aktorem grającym Ghost Ridera na dużym ekranie. Wcześniej w płonącego motocyklistę w dwóch filmach studia Sony wcielił się Nicolas Cage.

Legenda kina zadebiutowała w roli motocyklowego kaskadera Johnny'ego Blaze'a w filmie z 2007 roku. Zarówno w komiksach, jak i w filmie przedstawiającym genezę bohatera, Johnny sprzedaje duszę diabłu Mefisto, by uratować ojca przed rakiem. Jak to bywa w układach z diabłem, Mefisto faktycznie uzdrawia ojca Johnny'ego, ten jednak i tak ginie w wypadku podczas wykonywania kaskaderskiego popisu. Wówczas Johnny zostaje połączony z nadprzyrodzonym demonem zwanym Duchem Zemsty, co pozwala mu przemieniać się w płonącego motocyklistę o wyglądzie szkieletu. Dysponuje on również nadludzką siłą, włada płonącymi łańcuchami i potrafi zmusić przeciwnika do odczucia bólu emocjonalnego, jaki ten zadał innym, wykorzystując do tego tzw. Spojrzenie Pokuty.

Cage ponownie wcielił się w tę rolę w sequelu z 2011 roku, zatytułowanym "Ghost Rider 2", jednak oba filmy spotkały się w większości z negatywnymi recenzjami.

Prawa do postaci Ghost Ridera wróciły do Marvel Studios, które na nowo opracowało ją na potrzeby serialu "Agenci T.A.R.C.Z.Y.". W postać Robbiego Reyesa - młodego Latynosa przejmującego rolę Ghost Ridera - wcielił się Gabriel Luna. Miał powtórzyć tę kreację w samodzielnym projekcie realizowanym dla platformy Hulu, jednak produkcję anulowano w 2019 roku.

Gosling ma za sobą niezwykle udany rok dzięki występowi w "Projekcie Hail Mary", a w przyszłym roku dołączy do uniwersum "Gwiezdnych Wojen" we wspomnianym spin-offie zatytułowanym "Starfighter".

"Buntownik" [trailer 2]materiały dystrybutora
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