Gwiazdor "Squid Game" zaskakuje w nowej roli. Krytycy są zachwyceni

"Bez wyjścia" ("No Other Choice") jest adaptacją wydanej w 1996 roku amerykańskiej powieści "The Ax" Donalda Westlake'a. W filmie wystąpili cenieni koreańscy aktorzy - Lee Byung-hun ("Squid Game", "Siedmiu wspaniałych") i Son Ye-jin ("Trzydzieści dziewięć"). Za kamerą stanął twórca legendarnego "Oldboya" - Park Chan-wook. Warto wspomnieć, że książka Westlake'a przed laty doczekała się już adaptacji; było to francuskie dzieło "Ostre cięcia" Costy-Gavrasa z 2005 roku.

"Bez wyjścia": o czym opowiada film?

"Bez wyjścia" jest pierwszym filmem Park Chan-wooka od czasu chwalonego przez krytyków dramatu romantycznego "Podejrzana" (2022). W przerwie między projektami na dużym ekranie współreżyserował miniserial HBO "Sympatyk" (2024).

Reklama

Adaptacja Parka opowiada losach Man-su (Lee Byung-hun), który po 25 latach niespodziewanie traci pracę firmie papierniczej. Gdy jego życie wywraca się do góry nogami, mężczyzna staje się coraz bardziej zdesperowany w poszukiwaniu nowego zajęcia. Wszystkie rozmowy kwalifikacyjne kończą się jednak katastrofą. Jego nastoletni syn nie może uwierzyć, że muszą zrezygnować z konta na Netfliksie. Konieczne jest nawet, by oddać swoje psy pod opiekę krewnym. Rynek pracy nie jest łaskawy dla osoby w jego wieku. Wszystko to skłania Man-su do opracowania planu, aby zidentyfikować najlepszych kandydatów do pracy, o którą się ubiega i... się ich pozbyć. W przenośni i dosłownie.

Choć to Lee gra w produkcji pierwsze skrzypce, na ekranie zobaczymy także takie gwiazdy, jak: Son Ye-jin (żona Man-soo), Lee Sung-min, Yeom Hye-ran, Park Hee-soon, Cha Seung-won oraz Yoo Yeon-seok.

Film zdobył uznanie widzów i liczne nominacje, w tym trzy nagrody Gotham i trzy nominacje do Złotych Globów (Lee został nominowany do nagrody dla najlepszego aktora).

Lee Byung-hun: jedna z najlepszych ról w karierze?

Rola Man-su została doceniona przez krytyków. Lee potrafił zawrzeć w swoim bohaterze wiele, często skrajnych elementów - gniew, komediowość, zwyczajność czy głębokie uczucie i oddanie rodzinie. Widzowie są zgodni, że film pokazał jego aktorską wszechstronność, co różni się od kreacji stonowanego emocjonalnie Lidera, jaką znamy ze "Squid Game".

To zdecydowanie dobry i owocny czas dla Lee Byung-huna. Poza rolą w globalnym hicie Hwang Dong-hyuka, mogliśmy usłyszeć go również w nagrodzonej dwoma Złotymi Globami animacji Netfliksa "Kpopowe łowczynie demonów". Gwiazdor udzielił wówczas głosu panującemu nad demonami Gwi-mie.

Zobacz też:

Koreański hit Netfliksa przyprawia o zawrót głowy. Widzowie oszaleli na jego punkcie

Złote Globy dla "Jednej bitwy po drugiej". Oscar jest pewny?

